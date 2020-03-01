Ситуация в Идлибе: Путин и Эрдоган договорились провести личную встречу
2020-03-01 11:29:07
Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным, заявили в турецком МИД
На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести личную встречу на следующей неделе. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.
Глава турецкой дипломатии также прокомментировал гибель турецких военнослужащих в результате ударов режима Башара Асада.
"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным. Турция прилагает совместные с Россией усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации", – сказал Чавушоглу.
Он добавил, что по инициативе россиян делегация Турции уже провела встречу с российской стороной в Анкаре.
"Турецкая делегация накануне провела очередную встречу с российской стороной в Анкаре. Встреча была организована по инициативе российской стороны. Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран – Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", – сказал Чавушоглу.
В то же время, российский военный журналист Евгений Поддубный, который сейчас работает в Сирии, отметил, что характер боевых действий в Идлибе "резко изменился". По его словам, "все стало значительно сложнее".
"Турки не жалеют денег на боеприпасы, бьют даже по небольшим скоплениям военных Асада... Ударные дроны работают и днем, и ночью", – сказал он.
"Если не очистить небо над Идлибом от турецких дронов, армии Асада будет очень сложно", – добавил Поддубный.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.
- В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.
- В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.
- Тем временем, фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" уже направляются в Средиземное море.