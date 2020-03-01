Ситуация в Идлибе: Путин и Эрдоган договорились провести личную встречу

Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным, заявили в турецком МИД

На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести личную встречу на следующей неделе. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Глава турецкой дипломатии также прокомментировал гибель турецких военнослужащих в результате ударов режима Башара Асада.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным. Турция прилагает совместные с Россией усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации", – сказал Чавушоглу.

Он добавил, что по инициативе россиян делегация Турции уже провела встречу с российской стороной в Анкаре.

"Турецкая делегация накануне провела очередную встречу с российской стороной в Анкаре. Встреча была организована по инициативе российской стороны. Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран – Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", – сказал Чавушоглу.

В то же время, российский военный журналист Евгений Поддубный, который сейчас работает в Сирии, отметил, что характер боевых действий в Идлибе "резко изменился". По его словам, "все стало значительно сложнее".

"Турки не жалеют денег на боеприпасы, бьют даже по небольшим скоплениям военных Асада... Ударные дроны работают и днем, и ночью", – сказал он.

"Если не очистить небо над Идлибом от турецких дронов, армии Асада будет очень сложно", – добавил Поддубный.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.