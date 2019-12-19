Кризис в Сирии: в стране дефицит продовольствия, топлива и медпомощи

Новые бомбардировки со стороны Асада и России убили 90 человек, а еще 12 тысяч заставили покинуть свои дома

В Сирии гражданские лица столкнулись с острой нехваткой продовольствия, топлива, медицинской помощи и ростом цена на транспорт. Об этом сообщает The Guardian.

Бомбардировки в южной провинции Идлиб возобновили правительственные войска Башар Асада при поддержке российской авиации. Так, за прошедшую неделю были убиты около 90 человек, а еще 12 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Местные жители опасаются, что воздушные удары и обстрелы могут быть подготовкой к наземному наступлению.

Благотворительные организации и больницы заявляют о кризисе из-за стремительного роста цен на топливо, которые с начала октября выросли более чем в два раза. Некоторым медучреждениям приходится выключать обогреватели в палатах, несмотря на зимние температуры, чтобы сэкономить топливо для машин скорой помощи. Также медикам пришлось сократить поддержку некоторых беженцев в регионе.

На данный момент в Идлибе проживает около 3 млн человек, большинство из которых является беженцами из других частей Сирии. Они бежали из тех регионов, что взяли под контроль Асад и его союзники из России и Ирана.

Стоимость продуктов питания также резко возросла из-за нехватки топлива. Например, цены на такие овощи, как помидоры, огурцы и баклажаны, выросли как минимум втрое, чем месяцем ранее.

Большая часть топлива в Идлиб поступала с нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии. Сырая нефть перевозилась на запад страны по дорогам, который удерживали курды и повстанческие силы. С началом военной операции Турции все эти дороги оказались закрытыми.

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