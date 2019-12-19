Кризис в Сирии: в стране дефицит продовольствия, топлива и медпомощи
2019-12-19 15:35:00
Новые бомбардировки со стороны Асада и России убили 90 человек, а еще 12 тысяч заставили покинуть свои дома
В Сирии гражданские лица столкнулись с острой нехваткой продовольствия, топлива, медицинской помощи и ростом цена на транспорт. Об этом сообщает The Guardian.
Бомбардировки в южной провинции Идлиб возобновили правительственные войска Башар Асада при поддержке российской авиации. Так, за прошедшую неделю были убиты около 90 человек, а еще 12 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Местные жители опасаются, что воздушные удары и обстрелы могут быть подготовкой к наземному наступлению.
Благотворительные организации и больницы заявляют о кризисе из-за стремительного роста цен на топливо, которые с начала октября выросли более чем в два раза. Некоторым медучреждениям приходится выключать обогреватели в палатах, несмотря на зимние температуры, чтобы сэкономить топливо для машин скорой помощи. Также медикам пришлось сократить поддержку некоторых беженцев в регионе.
На данный момент в Идлибе проживает около 3 млн человек, большинство из которых является беженцами из других частей Сирии. Они бежали из тех регионов, что взяли под контроль Асад и его союзники из России и Ирана.
Стоимость продуктов питания также резко возросла из-за нехватки топлива. Например, цены на такие овощи, как помидоры, огурцы и баклажаны, выросли как минимум втрое, чем месяцем ранее.
Большая часть топлива в Идлиб поступала с нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии. Сырая нефть перевозилась на запад страны по дорогам, который удерживали курды и повстанческие силы. С началом военной операции Турции все эти дороги оказались закрытыми.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.
- США ввели санкции против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.
- Во вторник, 22 октября, в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.
- По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.
- США собираются разместить свои дополнительные силы в восточной части Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения.
- 29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.