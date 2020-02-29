В ходе одной из недавних атак уничтожен химзавод под Алеппо. Также Турция активно использует ударные дроны, от которых армии Асада сейчас очень непросто

Турция в ходе одной из атак уничтожила химический завод на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Завод располагался в 13 км на юг от Алеппо. Вместе с ним уничтожено и множество других сирийских целей.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, турецкие военные поразили российский самоходный ЗРПК Панцырь С-1, 8 танков, 4 боевые бронированные машины, 5 гаубиц и 2 переносные ракетные установки.

Кроме того, уничтожены 56 человек личного состава войск Башара Асада.

Российский военный журналист Евгений Поддубный, который сейчас работает в Сирии, также отмечает, что "как только в небе над Идлибом появились турецкие беспилотники, характер боевых действий резко изменился".

По его словам, "все стало значительно сложнее".

"Турки не жалеют денег на боеприпасы, бьют даже по небольшим скоплениям военных Асада... Ударные дроны работают и днем, и ночью", – говорит он

"Если не очистить небо над Идлибом от турецких дронов, армии Асада будет очень сложно", – добавил Поддубный.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.