Были наемниками: ученые нашли доказательства участия британцев в войне в северной Сирии

Ученые обнаружили, что британские воины VI века н. э. участвовали в войне Византийской империи с Сасанидами. Доказательствами этого археологи считают найденные артефакты, которые происходят из восточного Средиземноморья и северной Сирии.

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Недавние исследования обнаружили доказательства того, что англосаксонские воины из Британии конца шестого века участвовали в военных кампаниях Византии в восточном Средиземноморье и северной Сирии. Это новое понимание добавляет международное измерение к их истории, пишет Arkeonews.

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Фото: British Museum

Археологи обнаружили останки мужчины в Таплоу в Бакингемшире, одетого в характерную куртку для верховой езды в евразийском стиле. Кроме того, в погребальной комнате Притлвелл в Эссексе обнаружили медную флягу с уникальным жемчужным раунделем с изображением святого Сергия, изготовленную в сасанидской мастерской. Это ставит под сомнение мысль о том, что неместные товары в англосаксонскую Англию попадали только через торговлю.

Артефакты из известных англосаксонских захоронений, включая Саттон Ху, Таплоу и Притлвелл, подтверждают эти выводы. Доктор Сент-Джон Симпсон, старший куратор Британского музея, отметил, что предметы, найденные в этих местах, указывают на то, что англосаксонские князья воевали за Византийскую империю против иранских Сасанидов.

"Жемчужный круг на фляге из Притлвелла является уникальным, и его иконография четко вписывается в сасанидский язык дизайна, что позволяет предположить, что он был сделан дальше на восток, в сасанидской мастерской", — рассказал Симпсон.

Реконструкция княжеской погребальной комнаты Фото: MOLA

Симпсон в сотрудничестве с историком из Оксфордского университета Хелен Гиттос исследовали эти необычные объекты. Они пришли к выводу, что артефакты, вероятно, происходят из восточного Средиземноморья и северной Сирии, что указывает на участие англосаксов в военных кампаниях Византии против империи Сасанидов, могущественной иранской династии.

"Восточные связи туник воинов из Притлвелла и Таплоу в сочетании с дизайном плечевых застежек из Саттон-Ху укрепляют идею о том, что эти люди вернулись из Сирии еще ближе к позднеантичной моде византийско-сасанидского элитного общества воинов", — сказал Симпсон.

Исследователь подчеркнул, что доспехи и другие предметы, найденные в этих местах, могут помочь переосмыслить жизнь в англосаксонской Англии, поскольку они свидетельствуют о более глобальном взаимодействии, чем считалось ранее.

"Эти находки ставят англосаксонских князей и их сторонников в центр событий одной из последних великих войн поздней античности", — сказал он. Это участие втянуло англосаксов в конфликты между византийцами и сасанидами, открыв им гораздо более широкий мир.

Еще одним захватывающим открытием стали комки битума в Саттон-Ху, которые, как первоначально считалось, были связаны с конопаткой корабля. Научное исследование показало, что эти комочки происходят из северо-восточной Сирии. Сасаниды использовали битум из-за его лечебных свойств.

"Я думаю, что это еще один предмет, который привезли суеверные воины, что, возможно, даже приняли христианство во время византийских походов против сасанидов", — предполагает Симпсон.

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Находки указывают на англосаксонских воинов, которые служили под властью византийских императоров Тиберия II и Мориса. Эти императоры записали в военных пособиях, что "бритты" были искусными бойцами в лесистой местности. Хелен Гиттос заметила: "Это открывает невероятный взгляд на раннесредневековую британскую историю".

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