Поддерживает войну в Украине: Путин встретился с сирийским диктатором Башаром Асадом

В Кремле уже заявили, что встреча прошла без подписания каких-либо документов.

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Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, который прибыл с визитом в Россию. Асад ранее заявлял, что россияне и украинцы – это братские народы, а РФ "обязательно победит". Об этом пишет INTERFAX.RU.

Диктаторы встретились вечером 24 июля в Кремле. Асад, как сообщается, хотел обсудить возможные перспективы и сценарии развития событий в мире и евразийском регионе.

"Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется собой весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев", — сказал он.

Башар Асад и Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

По словам Асада, его визит в Россию совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между странами, которые за десятилетия "прошли очень сложные испытания", но сохраняли "доверительный уровень", что по мнению Асада является показателем "зрелости наших народов".

Также обсуждались двусторонние торгово-экономические отношения, в которых, по мнению Путина, "есть много перспективных направлений".

Позже в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла без подписания документов.

До этого Путин и Асад встречались в Кремле 15 марта 2023 года, их переговоры продлились три часа. Тогда Асад который пришел к власти благодаря военной помощи РФ и почти полному уничтожению страны, заявил, что его страна признает "новые границы России", имея в виду временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. И повторил пропагандистский тезис о том, что украинский юг был "передан Украине около 100 лет назад во времена Ленина", однако там "проживают российские граждане", поэтому это "российский земля".