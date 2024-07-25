Підтримує війну в Україні: Путін зустрівся із сирійським диктатором Башаром Асадом

У Кремлі вже заявили, що зустріч відбулася без підписання будь-яких документів.

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Президент РФ Володимир Путін зустрівся в Кремлі з президентом Сирії Башаром Асадом, який прибув із візитом до Росії. Асад раніше заявляв, що росіяни й українці — це братні народи, а РФ "обов'язково переможе". Про це пише INTERFAX.RU.

Диктатори зустрілися ввечері 24 липня в Кремлі. Асад, як повідомляється, хотів обговорити можливі перспективи і сценарії розвитку подій у світі та євразійському регіоні.

"З огляду на всі ті події, які сьогодні відбуваються у світі загалом і в євразійському регіоні, наша сьогоднішня зустріч видається вельми важливою для обговорення всіх деталей розвитку цих подій, для обговорення можливих перспектив і сценаріїв", — сказав він.

Башар Асад і Володимир Путін Фото: Kremlin.ru

За словами Асада, його візит до Росії збігається з ювілеєм встановлення дипломатичних відносин між країнами, які за десятиліття "пройшли дуже складні випробування", але зберігали "довірчий рівень", що, на думку Асада, є показником "зрілості наших народів".

Також обговорювали двосторонні торговельно-економічні відносини, в яких, на думку Путіна, "є багато перспективних напрямків".

Пізніше того самого дня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч відбулася без підписання документів.

До цього Путін і Асад зустрічалися в Кремлі 15 березня 2023 року, їхні переговори тривали три години. Тоді Асад, який прийшов до влади завдяки військовій допомозі РФ і майже повному знищенню країни, заявив, що його країна визнає "нові кордони Росії", маючи на увазі тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. І повторив пропагандистську тезу про те, що український південь було "передано Україні майже 100 років тому за часів Леніна", проте там "проживають російські громадяни", тож це "російська земля".