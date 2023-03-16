"Нові кордони РФ": Асад визнав окупацію Росією українських територій

Сирійський авторитарний лідер на зустрічі з главою Кремля повторив пропагандистську тезу, назвавши південні регіони України "історично російськими землями", які нібито 100 років тому були подаровані Володимиром Леніним.

Related video

Сирійський голова Башар Асад заявив, що його країна визнає нові кордони Росії, маючи на увазі тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Таку заяву він зробив у Москві після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним учора, 15 березня.

"Звичайно. Я говорю, що це російські території і навіть якби не сталася війна, це історично російські території", — сказав він.

Асад, який прийшов до влади завдяки військовій допомозі РФ та майже повному знищенню країни, заявив, що український південь був "переданий Україні майже 100 років тому за часів Леніна", проте там "проживають російські громадяни", тому це "російська земля".

"Ми переконані у цій позиції", — сказав він.

У середу, 15 березня, президент Сирії Башар аль-Асад на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі публічно висловився на підтримку розв'язаної Росією війни в Україні та заявив, що ЗС РФ борються зі "старими і новими нацистами", яких підтримує Захід.

У Путіна є трохи закордонних союзників. На голосуванні ООН у річницю початку масштабного вторгнення російських військ в Україну резолюцію, яка закликає зупинити бойові зіткнення, не підтримали лише сім країн: Білорусь, Сирія, Еритрея, Північна Корея, Малі, Нікарагуа та власне РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін анонсував плани масштабного розширення виробництва зброї для війни в Україні. Озброєння та техніка потрібні терміново зараз і стануть у пригоді в майбутньому, пояснив він.