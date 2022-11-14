Репарації РФ за вторгнення: Україна представила проєкт резолюції на Генасамблеї ООН (відео)

Постпред України в ООН Сергій Кислиця розповів, що РФ зруйнувала майже половину електромереж та інженерних комунікацій в Україні. Внаслідок чого мільйони українців залишилися без електрики, води й опалення перед зимою.

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Постійний представник України в Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця на засіданні спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН представив проєкт резолюції щодо створення механізму відшкодування збитків Росії за вторгнення на територію України.

"Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, що вдихне життя у цю декларацію", — заявив Кислиця.

Він розповів, що документ містить заклик до держав-членів ООН об'єднатися і створити законну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків вторгнення РФ на територію України та фіксації доказів звірств російських військ.

Український дипломат зазначив, що Рада Безпеки в 1991 році, реагуючи на наслідки вторгнення Ірану в Кувейт, ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких було створено комісію і фонд для відшкодування збитків, завданих війною.

Однак він зазначив, що Росія не дозволила б ухвалити таке рішення в Раді безпеки щодо війни в Україні та скористалася б правом вето.

"Росія віддає перевагу безкарності відповідальності, і коли справа доходить до процесу в Раді Безпеки, вона знає лише дві речі — брехня і право вето", — заявив він.

Сергій Кислиця розповів, що РФ зруйнувала майже половину електромереж та інженерних комунікацій в Україні. Внаслідок чого мільйони українців залишилися без електрики, води й опалення перед зимою.

"Звірства, скоєні росіянами на окупованих територіях: вбивства, зґвалтування, тортури, примусова депортація, мародерство, — кажуть самі за себе", — зазначив він.

Він закликав членів ООН проголосувати за резолюцію і зазначив, що не просить "ставати на чийсь бік".

"Ми впевнені, що ви всі на стороні Статуту ООН, його цілей і принципів, на стороні міжнародного права", — сказав дипломат.

Що відомо про проєкт резолюції?

Документ має назву "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України". Він був підготовлений Україною за співавторства майже пів сотні країн, серед яких держави Європи, Австралія, США, Нова Зеландія, Мікронезія.

Резолюція містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, який завдала РФ через вторгнення. Також вона передбачає рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків: документування доказів та інформації про шкоду, втрату або каліцтва, заподіяні війною людям і державі.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ повідомляли, що Україна представить в ООН проєкт резолюції, щоб змусити РФ відшкодувати збитки за вторгнення. За інформацією журналістів, проєкт документа передбачає початок переговорів щодо створення реєстру вимог щодо відшкодування Росією збитків.

Раніше, 26 жовтня, у Європарламенті представили механізм виплат репарацій для України.