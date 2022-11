Україна представить ООН проєкт резолюції, щоб змусити РФ відшкодувати збитки, — ЗМІ

За даними журналістів, документ на розгляд Генасамблеї ООН винесуть у листопаді, проте це стане лише початком тривалого процесу, який завершиться виплатою репарацій.

Україна та її партнери готують проєкт резолюції про реєстр претензій до Росії, який хочуть подати Генасамблеї ООН у листопаді, повідомляє The New Voice of Ukraine. За даними видання, проєкт документа передбачає початок переговорів щодо створення реєстру вимог щодо відшкодування Росією збитків, спричинених її вторгненням в Україну. Якщо ООН схвалить проєкт, це дозволить розпочати обговорення репарацій і того, як змусити РФ виплатити їх.

Проте дипломати наголошують, що виплати розпочнуться не скоро. Голова 77-ї сесії Генасамблеї ООН Чаба Кереші пояснив журналістам, що спочатку належить пройти довгий політичний, юридичний і економічний процес. Він також упевнений, що проєкт викличе спекотні суперечки в Генасамблеї. Однак навіть після ухвалення резолюції, щоб домогтися виплат, буде потрібна певна правова база, політична воля багатьох країн і фінансування.

"Має бути багато роботи, щоб зібрати величезний реєстр претензій і переконатися, що всі претензії легітимні. І ми все ще на тому етапі, коли проєкт резолюції на підході, але, наскільки я розумію, він не описує весь процес. Ідеться про те, щоб запустити процес", — сказав Кереші.

Джерела в ООН розповіли журналістам, що проєкт резолюції представлять Генасамблеї вже найближчими тижнями. Після її ухвалення парламенти країн, у яких перебувають заарештовані активи РФ, зможуть розпочати дискусії про те, як виплати репарацій провести законним шляхом.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зазнала сотень мільярдів збитків від війни. Водночас Росія втратила можливість розпоряджатися близько $500 млрд. Ці гроші заморозили західні країни після лютневого вторгнення російської армії. Прем'єр упевнений, що їх потрібно направити на відновлення країни, оскільки за це мають платити росіяни. а не Україна чи її партнери.

Наприкінці жовтня стало відомо, що європейським парламентаріям представили механізм отримання Україною репарацій від Росії за збитки, які зазнала Україна в ході війни.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що міжнародний механізм примусового стягнення репарацій із Росії за руйнування в Україні мають розробити цієї осені.