"Точно не серійний виріб": Буданов розповів про ракету, якою ЗС РФ ударили по Дніпру (відео)

У жовтні росіяни мали виготовити два зразки експериментальної ракети Кедр". Одна з них, розповів глава ГУР Кирило Буданов, була випущена по Дніпру.

Російський президент Володимир Путін відверто та публічно заявив, що для удару по Дніпру була застосована ракета "Орешник", але це просто назва науково-дослідної роботи. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Мінооборони України Кирило Буданов.

Глава розвідки уточнив, що т.зв. "Орешник" є просто шифром, а сама балістична ракетна система великої дальності має назву "Кедр" та є носієм ядерної боєголовки.

Ракета, яка була використана окупантами у без'ядерному варіанті, містила в собі шість блоків з суббоєприпасами й зараз експертиза встановлює, яка саме вибухівка там була, — розповів Буданов.

Він зазначив, що дана ракета була експериментальною, адже ГУР МОУ точно встановило, що станом на жовтень росіяни мали зробити два доступні зразки.

"Можливо, зробили трошки більше, але повірте, це дослідний зразок", — розповів Буданов, наголосивши, що це ще точно не серійний виріб.

Водночас заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький не виключає, що в арсеналі противника може бути близько 10 таких ракет. Оскільки щоб запустити озброєння в серійне виробництво, потрібно провести щонайменше десять випробувань.

Раніше ГУР повідомляло, що пуски ракетним комплексом "Кедр", який оснащений шістьма бойовими частинами з шістьма суббоєприпасами, проводилися з Астраханської області. Підлітний час до влучання в Дніпрі становив 15 хвилин.

У Пентагоні заявили, що росіяни створили експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на основі балістичної ракети РС-26 "Рубеж".