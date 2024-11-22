У РФ в арсеналі може бути до 10 ракет "Орешник": у ГУР поділилися деталями
За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, противник намагається використовувати українську територію для тестових досліджень свого озброєння.
Росія 21 листопада завдала по Дніпру удару балістичною ракетою "Орешник" і таких в арсеналі в противника може бути близько 10 штук. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький, передає "Укрінформ".
За його словами, обстріл центрального українського регіону стався в рамках випробування озброєння. Якщо це було справді дослідницько-бойове використання, тоді РФ могла накопичити щонайменше 10 одиниць ракет.
"Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести щонайменше десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", — заявив Вадим Скібіцький.
Окремо заступник начальника української розвідки додав, що на місці прильоту балістичної ракети було знайдено осколки ворожого озброєння.
"Росія, використовуючи війну, зробила тестове дослідження нового ракетного комплексу в бойових умовах. Це дослідницько-бойове використання", — продовжив Вадим Скібіцький.
Перед цим у ГУР МОУ стверджували, що запуск ракети здійснювався з комплексу "Кедр". Озброєння мало шість бойових частин і кожна з них несла шість суббоєприпасів. Примітно, що швидкість польоту в 11 разів перевищує швидкість звуку.
Ракетний комплекс "Кедр" противник уже випробовував щонайменше двічі — у жовтні 2023 і в червні 2024 року.
Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що РФ створила ракету "Орешник", порушивши домовленості, укладені зі США, про що написали в Forbes. Журналісти підтвердили, що "Орешник" створили на основі іншої балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
Напередодні в Білому домі заявили, що Україна знала про підготовку Росією удару "Орешником". Своєю чергою у пресслужбі Кремля заявили, що за півгодини до удару повідомили про нього США в автоматичному режимі, але не робили це сплановано.