"Кремль попереджає": як світові ЗМІ відреагували на удар "Орешником" по Дніпру (фото)

Європейські журналісти вважають, що застосування нового типу ракет є попередженням для Лондона про те, що він тепер безпосередньо залучений у збройний конфлікт.

Російські війська 21 листопада запустили по Дніпру новітню балістичну ракету "Орешник". Натякаючи на Велику Британію, глава Кремля Володимир Путін наголосив, що Москва може використати балістичну зброю проти країн, які дозволили Україні використовувати ракети західного виробництва на російській території.

Володимир Путін заявив, що удар по Дніпру став відповіддю на "агресивні" дії НАТО, і попередив, що цілі для подальших випробувань визначать, виходячи із загроз безпеці.

Таким чином він пригрозив Великій Британії ударами із застосуванням "нового" типу ракет, попередивши Лондон, що тепер він безпосередньо залучений у війну.

Світові ЗМІ відреагували на заяву президента країни-агресора, випустивши газети із заголовками "Кремль попереджає: Ви вступили у війну", "Британія — підходяща ціль для ракетного удару", "Британія і Франція твердо стоятимуть проти Путіна", "Путін погрожує світовою війною" тощо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має відреагувати на те, як Путін похвалився новою ракетою і заявив, що Велика Британія тепер також залучена у війну

"Він вас перевіряє", — зазначає глава держави.

Нагадаємо, Франція і Велика Британія дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow/SCALP для ударів по території Росії. Після цього ЗСУ атакували командний пункт ЗС РФ у селі Мар'їно Курської області.

Британське видання The Guardian проаналізувало кілька ймовірних сценаріїв, на які міг зважитися очільник Кремля через дозвіл Україні бити своїми ракетами по території РФ, і як Захід відповідатиме на атаки РФ.