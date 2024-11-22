"Кремль предупреждает": как мировые СМИ отреагировали на удар "Орешником" по Днепру (фото)

Европейские журналисты считают, что применение нового типа ракет является предупреждением для Лондона о том, что он теперь непосредственно вовлечен в вооруженный конфликт.

Российские войска 21 ноября запустили по Днепру новейшую баллистическую ракету "Орешник". Намекая на Великобританию, глава Кремля Владимир Путин подчеркнул, что Москва может использовать баллистическое оружие против стран, которые разрешили Украине использовать ракеты западного производства на российской территории.

Владимир Путин заявил, что удар по Днепру стал ответом на "агрессивные" действия НАТО, и предупредил, что цели для дальнейших испытаний будут определены исходя из угроз безопасности.

Таким образом он пригрозил Великобритании ударами с применением "нового" типа ракет, предупредив Лондон, что теперь он непосредственно вовлечен в войну.

Мировые СМИ отреагировали на заявление президента страны-агрессора, выпустив газеты под заголовками "Кремль предупреждает: Вы вступили в войну", "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твердо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной" и т.п.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен отреагировать на то, как Путин похвастался новой ракетой и заявил, что Великобритания теперь также вовлечена в войну

"Он вас проверяет", — отмечает глава государства.

Напомним, Франция и Великобритания позволили Украине использовать ракеты Storm Shadow/SCALP для ударов по территории России. После этого ВСУ атаковали командный пункт ВС РФ в селе Марьино Курской области.

Британское издание The Guardian проанализировало несколько вероятных сценариев, на которые мог решиться глава Кремля из-за разрешения Украине бить своими ракетами по территории РФ, и как Запад будет отвечать на атаки РФ.