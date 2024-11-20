Как Путин ответит после разрешения Украине бить по территории РФ: СМИ озвучили сценарии

Российский президент Владимир Путин может использовать открытый ядерный шантаж, гибридные методы и собственных прокси в качестве ответа на разрешение США и стран ЕС для Украины бить их ракетами вглубь РФ.

Специалисты убеждены, что лидер РФ Владимир Путин планирует ответить западным странам из-за разрешения Украине бить своими ракетами по территории РФ. Британское издание The Guardian разбирает несколько вероятных сценариев, на которые может решиться глава Кремля.

Ядерный шантаж

Первым сценарием журналисты называют фактор ядерного ответа. Ранее Кремль уже размахивал своим стратегическим арсеналом, пытаясь сдержать вмешательство Запада. Но несмотря на все угрозы, в США заявили, что не заметили "никаких признаков необычных перемещений на российских местах хранения ядерного оружия".

В то же время эксперты считают, что применение Россией ядерного оружия маловероятно, однако предостерегают от вероятного самоуспокоения. Старший научный сотрудник Института исследования проблем разоружения ООН Павел Подвиг не верит, что ядерный удар по Украине сейчас есть в списке вариантов Москвы, ведь это "не поможет достичь никаких военных целей". Тем более любое боевое применение такого оружия против неядерного государства вызовет совсем непредсказуемую реакцию для Кремля.

"Это — серьезная авантюра. Однако я не могу исключать, что Кремль готов рискнуть. Особенно, когда Москва почувствует, что может рассчитывать на слабый ответ. Мы не знаем, сможет ли", — говорит эксперт.

Ни мира, ни войны: серая зона гибридных атак

СМИ пишет, что Москва продемонстрировала огромные возможности в применении гибридной тактики против своих врагов. Это — направление потока беженцев на границы стран восточного фланга НАТО, убийства в Британии, ФРГ, Испании и Австрии различных лиц, диверсии на заводах ФРГ и Великобритании и закладки бомб на рейсах в Северную Америку.

Другой вариант ответа — это российские интернет-атаки с помощью ботов или хакеров. Они позволят ослабить единство внутри конкретных стран и спровоцировать выступления ультрарадикальных групп (преимущественно правых). Не следует также забывать о глушении сигналов GPS, в частности над Балтикой, что нарушает навигацию тысяч пассажирских самолетов.

Журналисты напоминают, что недавний инцидент с обрывом двух подводных кабелей в Балтийском море китайским кораблем, которым управлял гражданин РФ, не исключает участия Кремля в подобных операциях.

"Торговые суда обычно не режут подводные кабели ради развлечения. Мы увидели, что Россия очень хорошо использует прокси", — говорит Элизабет Бро, эксперт по вопросам конфликтов в Atlantic Council.

Прокси РФ и доверенные лица

СМИ говорят, что Кремль может в качестве ответа использовать также своих союзников и доверенных лиц для дестабилизирующих действий. Такими могут быть как хуситы в Йемене, которые прибегают к регулярным атакам на суда в Красном море, так и местные завербованные агенты в странах Европы, которые могут начать "постоянные акции хаоса" — от поджогов и диверсий до грабежей и провоцирования открытых столкновений из-за социально-политических вопросов.

Британская Служба безопасности (МИ5) отмечает, что российская разведка "резко активизировала сотрудничество" с преступными группировками в разных странах мира. Поэтому в спецслужбах убеждены, что Кремль тоже может их использовать для своих целей.

Как Запад будет отвечать на атаки РФ

Журналисты подчеркивают главную проблему, с которой столкнутся западные страны из-за действий РФ — это каким образом ответить на действия Кремля. "Гибридные методы" позволяют РФ и Путину переводить все внимание на прокси и вину атакованных стран, правдоподобно отрицать любую собственную причастность к таким действиям.

Соответственно, руководства стран ограничены в способах и методах противодействия таким "акциям" РФ из-за внутреннего законодательства, фактора социальной ответственности и невозможности вхождения в состояние открытой войны. Поэтому Кремль понимает, что уголовные расследования против него и ограниченность западных спецслужб позволяют ему избегать полноценного ответа за свои операции.

"Мы просто не собираемся глушить российские навигационные сигналы на воде или в воздухе, потому что это может повлечь аварии. Россияне очень хорошо умеют это делать. Они продолжают внедрять инновации, и если это успешно работает, то они используют это. Если эффект будет незначительным, и вреда не будет, то они не будут наказаны. Очень трудно понять, как их наказать", — констатирует Элизабет Броу.

Напомним, Фокус писал о том, что российский лидер нацелился на ЕС, активно атакуя ее инфраструктуру. Москва продолжает активно вмешиваться в процессы в ЕС с помощью гибридных методов, среди которых шпионаж, кибератаки, распространение дезинформации и прямые акции саботажа.

Также мы рассказывали о том, почему НАТО напрасно боится Путина. Западные аналитики утверждают, что Москва проигрывает развязанную ею же гибридную войну, а стратегия принуждения путем ударов по энергетической инфраструктуре Украины оказалась крайне неудачной.