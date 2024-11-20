Як Путін відповість після дозволу Україні бити по території РФ: ЗМІ озвучили сценарії

Російський президент Володимир Путін може використати відкритий ядерний шантаж, гібридні методи та власних проксі для відповіді на дозвіл США і країн ЄС для України бити їх ракетами вглиб РФ.

Фахівці переконані, що лідер РФ Володимир Путін планує відповісти західним країнам через дозвіл Україні бити своїми ракетами по території РФ. Британське видання The Guardian розбирає кілька ймовірних сценаріїв, на які може наважитися очільник Кремля.

Ядерний шантаж

Першим сценарієм журналісти називаються фактор ядерної відповіді. Раніше Кремль уже розмахував своїм стратегічним арсеналом, намагаючись стримати втручання Заходу. Але попри всі загрози, в США заявили, що не помітили "жодних ознак незвичних переміщень на російських місцях зберігання ядерної зброї".

Водночас експерти вважають, що застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним, однак застерігають від ймовірного самозаспокоєння. Старший науковий співробітник Інституту дослідження проблем роззброєння ООН Павел Подвиг не вірить, що ядерний удар по Україні зараз є в списку варіантів Москви, адже це "не допоможе досягти жодних військових цілей". Тим паче будь-яке бойове застосування такої зброї проти неядерної держави викличе зовсім непередбачувану реакцію для Кремля.

"Це — серйозна авантюра. Однак я не можу виключати, що Кремль готовий ризикнути. Особливо, коли Москва відчує, що може розраховувати на слабку відповідь. Ми не знаємо, чи зможе", — каже експерт.

Ні миру, ні війни: сіра зона гібридних атак

ЗМІ пише, що Москва продемонструвала величезні можливості у застосуванні гібридної тактики проти своїх ворогів. Це — спрямовування потоку біженців на кордони країн східного флангу НАТО, вбивства у Британії, ФРН, Іспанії та Австрії різних осіб, диверсії на заводах ФРН і Великої Британії та закладки бомб на рейсах до Північної Америки.

Інший варіант відповіді — це російські інтернет-атаки за допомогою ботів чи хакерів. Вони дозволять послабити єдність усередині конкретних країн і спровокувати виступи ультрарадикальних груп (переважно правих). Не слід також забувати про глушіння сигналів GPS, зокрема над Балтикою, що порушує навігацію тисяч пасажирських літаків.

Журналісти нагадують, що нещодавній інцидент з обривом двох підводних кабелів у Балтійському морі китайським кораблем, яким керував громадянин РФ, не виключає участі Кремля в подібних операціях.

"Торгівельні судна зазвичай не ріжуть підводні кабелі заради розваги. Ми побачили, що Росія дуже добре використовує проксі", — каже Елізабет Броу, експертка з питань конфліктів у Atlantic Council.

Проксі РФ та довірені особи

ЗМІ кажуть, що Кремль може як відповідь використати також своїх союзників та довіреними особами для дестабілізаційних дій. Такими можуть бути як хусити в Ємені, що вдаються до регулярних атак на судна в Червоному морі, так і місцеві завербовані агенти в країнах Європи, які можуть розпочати "постійні акції хаосу" — від підпалів та диверсій до грабунків та провокування відкритих зіткнень через соціально-політичні питання.

Британська Служба безпеки (МІ5) відзначає, що російська розвідка "різко активізувала співпрацю" зі злочинними угрупованнями в різних країнах світу. Тому в спецслужбах переконані, що Кремль теж може їх використати для своїх цілей.

Як Захід відповідатиме на атаки РФ

Журналісти підкреслюють головну проблему, з якою зіткнуться західні країни через дії РФ — це яким чином відповісти на дії Кремля. "Гібридні методи" дозволяють РФ і Путіну переводити всю увагу на проксі та вину атакованих країн, правдоподібно заперечувати будь-яку власну причетність до таких дій.

Відповідно, керівництва країн обмежені у способах та методах протидії таким "акціям" РФ через внутрішнє законодавство, фактор соціальної відповідальності та неможливість входження у стан відкритої війни. Тому Кремль розуміє, що кримінальні розслідування проти нього та обмеженість західних спецслужб дозволяють йому уникати повноцінної відповіді за свої операції.

"Ми просто не збираємося глушити російські навігаційні сигнали на воді або в повітрі, тому що це може спричинити аварії. Росіяни дуже добре вміють це робити. Вони продовжують впроваджувати інновації, і якщо це успішно працює, то вони використовують це. Якщо ефект буде незначним, і шкоди не буде, то вони не будуть покарані. Дуже важко зрозуміти, як їх покарати", — констатує Елізабет Броу.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російський лідер націлився на ЄС, активно атакуючи її інфраструктуру. Москва продовжує активно втручатися у процеси в ЄС за допомогою гібридних методів, серед яких шпигунство, кібератаки, поширення дезінформації та прямі акції саботажу.

Також ми розповідали про те, чому НАТО марно боїться Путіна. Західні аналітики стверджують, що Москва програє розв'язану нею ж гібридну війну, а стратегія примусу шляхом ударів по енергетичній інфраструктурі України виявилася вкрай невдалою.