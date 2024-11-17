Ні миру, ні війни: Путін націлився на ЄС, активно атакуючи її інфраструктуру, — Welt

На тлі війни РФ проти України, Москва продовжує активно втручатися у процеси в ЄС за допомогою гібридних методів, серед яких шпигунство, кібератаки, поширення дезінформації та прямі акції саботажу.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує активно впливати на процеси в ЄС за допомогою гібридних методів, які змушують західні країни серйозніше ставитися до загроз з боку РФ. Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в розвідслужбах західних країн.

Співрозмовники розповіли журналістам, що за їхніми оцінками, російський лідер не планує зменшувати тиск на країни Європи та намагається збільшувати свій вплив. У зоні ризику перебувають не тільки країни Балтії, але й ФРН і низка провідних держав ЄС.

Західні розвідки вказують, що російська сторона веде активну реалізацію "гібридних методів", серед яких кібератаки, шпигунство, поширення дезінформації та акції саботажу. Також російські спецслужби активно діють серед політичних кіл у різних країнах Європи.

ЗМІ пише, що такі дії на собі вже почала відчувати Німеччина. У Федеральній службі захисту Конституції ФРН (BfV) відзначають зростання кількості арештів підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, починаючи від працівників урядових установ і завершуючи колишніми або чинними військовими.

Вже колишній глава BfV Томас Хальденванг, який покинув свій пост 13 листопада, заявив журналістам, що його відомство "вже деякий час спостерігає за агресивними діями російських розвідувальних служб".

Журналісти вказують, що такі дії РФ викликають серйозне занепокоєння спецслужб західних країн. Саме тому розвідувальні відомства активно протидіють прямим загрозам і намагаються зменшити вплив РФ на процеси в європейських державах.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські агенти можуть шпигувати за навчанням бійців ЗСУ у Британії. Британських військових попередили, що Росія залучила шпигунів для стеження за українськими військовими під час навчань за кордоном та отримання розвідувальної інформації.

Також ми повідомляли, що РФ намагається всіма силами відновити шпигунську мережу в ЄС. Висилання російських дипломатів ускладнила шпигунські операції. І тому РФ змушена підкуповувати місцевих громадян, щоб забезпечувати себе необхідною інформацією.