Російські агенти можуть шпигувати за навчанням бійців ЗСУ у Британії, — The Times

Британських військових попередили, що Росія залучила шпигунів для стеження за українськими військовими під час навчань за кордоном та отримання розвідувальної інформації.

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Британські військові отримали попередження про можливе шпигунство з боку російських агентів, які застосовують безпілотники для збору розвідувальної інформації про навчання українських військових. Про це повідомляє The Times із посиланням на інструкцію, яку поширили серед військовослужбовців Великої Британії.

Видання пише, що російські спецслужби проявили інтерес до спеціальної військової операції "Інтерфлекс", під час якої тренують 34 000 українських солдатів.

Агенти РФ не тільки літали на безпілотниках над британськими військовими базами, але й зверталися до армійських інструкторів через Інтернет та особисто, щоб отримати інформацію. У відповідь на ці загрози Міністерство оборони Великої Британії вжило серйозних і надійних заходів для захисту військових об'єктів і персоналу.

Проте британські військові не виключають реальної загрози шпигунства та підривної діяльності, пов'язані з підготовкою українських бійців саме у Британії. Вразливими цілями є майданчики для тренування, повітряний та морський порти висадки, ключові місця розміщення та об'єкти логістики.

Опублікований у жовтні минулого року "Посібник із загроз польової армії" вперше докладно розповідає про спроби росіян проникнути в британську військову підтримку України. Там зазначено, що російські спецслужби вдаються до різних методів, зокрема використання БпЛА, мобільне і піше спостереження, фізичні та віртуальні підходи до інструкторів, а також зацікавленість із боку журналістів-розслідувачів.

У документі зазначається, що військові, які готують українських солдатів, повинні бути уважними до можливих загроз шпигунства з боку РФ. Хоча наразі мало доказів використання дронів для шпигунства за навчаннями, кажуть джерела The Times у Міноборони Британії, але посібник був написаний, щоб попередити про ризики.

"Підготовка ЗСУ залишається предметом значного розвідувального інтересу для ворожих служб зовнішньої розвідки і національної преси", – наголошують журналісти.

Британська армія користується полігонами по всій країні для підготовки українських солдатів. Більшість українців проходять базовий 35-денний курс, але деякі більш досвідчені військові мають спеціалізовані тренування.

Подібні випадки шпигунства були зафіксовані і в інших країнах Європи. У Німеччині за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники, а в Польщі заарештували 18 осіб за підозрою в плануванні диверсій на користь Росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Угорщина дозволила росіянам і білорусам без перевірок в'їжджати на територію ЄС. Як зазначили журналісти, громадян двох країн занесли до так званої програми "національної карти", яку видають на два роки особам, які хочуть працювати в Угорщині.

Натомість у Європейському Союзі закликали вжити термінових заходів проти Угорщини. Оскільки рішення Угорщини послабити візові обмеження для туристів із Росії може стати "відкритими дверима для шпигунів".