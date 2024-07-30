Відкриті двері для шпигунів: у ЄС хочуть покарати Угорщину через видачу віз росіянам

За словами голови "Європейської народної партії" Манфреда Вебера, через рішення Будапешта громадяни країни-агресорки зможуть подорожувати більшою частиною континенту, збільшуючи ризики для безпеки.

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У Європейському Союзі закликали вжити термінових заходів проти Угорщини. Пов'язано це з тим, що Будапешт збирається видавати візи росіянам, незважаючи на санкції. Про це детальніше розповів голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер, передає Financial Times.

За його словами, рішення Угорщини послабити візові обмеження для туристів із Росії може стати "відкритими дверима для шпигунів". Громадяни країни-агресорки в такий спосіб зможуть отримувати візи і подорожувати безперешкодно більшою частиною континенту.

У зв'язку з цим європейські лідери зобов'язані вжити термінових контрзаходів, адже є "серйозні побоювання щодо національної безпеки". Манфред Вебер уже надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, щоб той порушив це питання на найближчому саміті лідерів — у жовтні.

"Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", — заявив глава "Європейської народної партії".

Цілісність Шенгенської зони має бути захищеною, вважають у Європейському союзі, що має зменшити безпекові ризики та запобігти подібним ініціативам у майбутньому.

У Будапешті зі свого боку заявляли, що багато хто з росіян, які прибули, повинні будуть будувати атомну електростанцію за російськими технологіями.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що Угорщина дозволила росіянам і білорусам без перевірок в'їжджати на територію ЄС. Як зазначили журналісти, громадян двох країн занесли до так званої програми "національної карти", яку видають на два роки особам, які хочуть працювати в Угорщині.