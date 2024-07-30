Открытая дверь для шпионов: в ЕС хотят наказать Венгрию из-за выдачи виз россиянам

По словам главы "Европейской народной партии" Манфреда Вебера, из-за решения Будапешта граждане страны-агрессора смогут путешествовать по большей части континента, увеличивая риски для безопасности.

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В Европейском Союзе призвали принять срочные меры против Венгрии. Связано это с тем, что Будапешт собирается выдавать визы россиянам, несмотря на санкции. Об этом детальнее рассказал глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, передает Financial Times.

По его словам, решение Венгрии ослабить визовые ограничения для туристов из России может стать "открытой дверью для шпионов". Граждане страны-агрессора в такой способ смогут получать визы и путешествовать беспрепятственно по большей части континента.

В связи с этим европейские лидеры обязаны принять срочные контрмеры, ведь есть "серьезные опасения в отношении национальной безопасности". Манфред Вебер уже направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, чтобы тот поднял этот вопрос на ближайшем саммите лидеров — в октябре.

"Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", — заявил глава "Европейской народной партии".

Целостность Шенгенской зоны должна быть защищена, считают в Европейском союзе, что должно уменьшить риски для безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.

В Будапеште в свою очередь заявляли, что многие из прибывших россиян должны будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.

Напомним, 30 июля сообщалось, что Венгрия разрешила россиянам и белорусам без проверок въезжать на территорию ЕС. Как отметили журналисты, граждан двух стран включили в так называемую программу "национальной карты", которая выдается на два года лицам, которые хотят работать в Венгрии.