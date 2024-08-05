Российские агенты могут шпионить за обучением бойцов ВСУ в Британии, — The Times

Британских военных предупредили, что Россия привлекла шпионов для слежки за украинскими военными во время учений за рубежом и получения разведывательной информации.

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Британские военные получили предупреждение о возможном шпионаже со стороны российских агентов, которые применяют беспилотники для сбора разведывательной информации об обучении украинских военных. Об этом сообщает The Times со ссылкой на инструкцию, которую распространили среди военнослужащих Великобритании.

Издание пишет, что российские спецслужбы проявили интерес к специальной военной операции "Интерфлекс", во время которой тренируют 34 000 украинских солдат.

Агенты РФ не только летали на беспилотниках над британскими военными базами, но и обращались к армейским инструкторам через Интернет и лично, чтобы получить информацию. В ответ на эти угрозы Министерство обороны Великобритании приняло серьезные и надежные меры для защиты военных объектов и персонала.

Однако британские военные не исключают реальной угрозы шпионажа и подрывной деятельности, связанные с подготовкой украинских бойцов именно в Британии. Уязвимыми целями являются площадки для тренировки, воздушный и морской порты высадки, ключевые места размещения и объекты логистики.

Опубликованное в октябре прошлого года "Руководство по угрозам полевой армии" впервые подробно рассказывает о попытках россиян проникнуть в британскую военную поддержку Украины. Там указано, что российские спецслужбы прибегают к различным методам, включая использование БпЛА, мобильное и пешее наблюдение, физические и виртуальные подходы к инструкторам, а также заинтересованность со стороны журналистов-расследователей.

В документе отмечается, что военные, которые готовят украинских солдат, должны быть внимательными к возможным угрозам шпионажа со стороны РФ. Хотя пока мало доказательств использования дронов для шпионажа за учениями, говорят источники The Times в Минобороны Великобритании, но пособие было написано, чтобы предупредить о рисках.

"Подготовка ВСУ остается предметом значительного разведывательного интереса для вражеских служб внешней разведки и национальной прессы", — отмечают журналисты.

Британская армия пользуется полигонами по всей стране для подготовки украинских солдат. Большинство украинцев проходят базовый 35-дневный курс, но некоторые более опытные военные имеют специализированные тренировки.

Подобные случаи шпионажа были зафиксированы и в других странах Европы. В Германии за украинскими солдатами во время учений следили неизвестные беспилотники, а в Польше арестовали 18 человек по подозрению в планировании диверсий в пользу России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что Венгрия разрешила россиянам и белорусам без проверок въезжать на территорию ЕС. Как отметили журналисты, граждан двух стран занесли в так называемую программу "национальной карты", которую выдают на два года лицам, которые хотят работать в Венгрии.

Зато в Европейском Союзе призвали принять срочные меры против Венгрии. Поскольку решение Венгрии ослабить визовые ограничения для туристов из России может стать "открытой дверью для шпионов".