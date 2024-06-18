Витрачає сотні тисяч євро: РФ намагається всіма силами відновити шпигунську мережу в ЄС

Висилання російських дипломатів ускладнила шпигунські операції. І тому РФ змушена підкуповувати місцевих громадян, щоб забезпечувати себе необхідною інформацією.

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Росія дедалі частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб наймати німців для шпигунства на її користь після удару, завданого її розвідувальним службам висилкою з Європи близько 600 російських дипломатів. Про це пише Reuters.

Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) заявило, що російські спецслужби витрачають великі кошти на вербування агентів у Німеччині, попри спроби Заходу обмежити їхні операції після вторгнення Москви в Україну.

"Росія докладає всіх зусиль, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині", — заявив голова відомства Томас Хальденванг на пресконференції після представлення річного звіту агентства.

За даними BfV, двом громадянам Німеччини, яким у серпні минулого року було висунуто обвинувачення в державній зраді за шпигунство на користь Росії, заплатили приблизно по 400 000 євро за їхні послуги.

"Гонорари шпигунів показують, що російські служби, як і раніше, мають у своєму розпорядженні величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей", — додається в доповіді.

Особливому ризику стати мішенню російських спецслужб піддавалися німці, які жили в Росії або регулярно туди їздили, зокрема німецькі дипломати, вразливі для шантажу.

"Щойно в РФ отримують компрометуючу інформацію про об'єкти, ці служби не соромляться використовувати агресивні методи вербування", — повідомив Хальденванг.

Цього місяця НАТО підтвердило своє занепокоєння з приводу російського шпигунства і закликало до більш жорстких дій у відповідь на те, що, за його словами, є кампанією ворожих дій, включно з диверсіями і кібератаками. Німеччина, нагадаємо, є однією з 32 держав НАТО.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало грубим пробудженням для багатьох представників силових структур Німеччини після багатьох років, протягом яких Берлін намагався прив'язати Москву до міжнародного правового порядку через мережу торговельних і особливо енергетичних зв'язків.

Нещодавній сплеск підтримки вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та авторитарно-лівої партії BSW також допоміг спровокувати серйозне переосмислення. Обидві сторони часто повторюють тези Кремля про війну, зокрема у своїй незгоді з наданням Україні зброї для самозахисту.

Згідно зі звітом BfV, кількість правих і лівих екстремістів минулого року знову зросла на 4,6% і 1,4% відповідно до 40 600 і 37 000, що сприяло переходу суспільного дискурсу від фактичних дебатів до "агресивної конфронтації".

Росія довела свою здатність адаптуватися в пошуку способів впливу на події в Німеччині навіть після того, як її канали ЗМІ були заборонені і 600 її дипломатів, які перебували по всій Європі, були вислані, повідомляє BfV.

Деякі з тих, хто здійснює вплив, переключилися на платформу соціальних мереж Telegram, яку важко контролювати, а шпигуни тепер прикріплюються до міжнародних організацій. Російські офіцери, яким доручено працювати з інформаторами, тепер подорожують, а не базуються в Німеччині.

Крайні праві групи також є сприйнятливою аудиторією для російських операцій впливу. До їхнього числа входять теоретики змови Reichsbuerger ("Громадяни Рейху"), деякі з яких зараз постають перед судом за підготовку державного перевороту проти німецького демократичного порядку, для якого вони шукали підтримки у Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що шпигуни є не тільки у РФ. Так, партизанський рух "Атеш" розповів, що у них є агенти серед російських військових.