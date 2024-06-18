Диверсії та розвідка: як агенти у ЗС РФ допомагають партизанам боротися за Україну, — "АТЕШ"

Очільник опору Ельда розповів, що серед агентів не тільки росіяни, які не підтримують дії Кремля, а й українці, які проживають на окупованих територіях.

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Серед агентів партизанського руху "АТЕШ" також є і російські військові. Вони допомагають опору проводити підривну діяльність проти окупантів. Про це розповів голова організації Ельдар в інтерв'ю "НВ".

За його словами, російські військові беруть участь у різних видах діяльності, щоб допомогти Україні у війні. Партизани переманюють на свій бік як діючих військовослужбовців ЗС РФ, так і мобілізують своїх агентів у конкретні підрозділи.

Ельдар сказав, що агенти здійснюють диверсії, виводять з ладу техніку у військових частинах, а також передають партизанам інформацію про місцеперебування своїх підрозділів на окупованих територіях.

"Також передається внутрішня інформація про стан справ у російських частинах, і безліч важливої документації", — сказав Ельдар.

За його словами, серед агентів не тільки росіяни, які не підтримують дії Кремля, а й українці, які проживають на окупованих територіях. З партизанами вони зв'язуються через месенджер Telegram.

"Вони знаходять рух через телеграм-канал і долучаються для боротьби проти окупантів. Наприклад, один із військових Чорноморського флоту Росії передавав інформацію про перебування командування ЧФ та інші важливі дані", — сказав Ельдар.

Він зазначив, що у руху в пріоритеті — звільнення всіх територій України від загарбників. Партизани також зосереджені на підготовці осередків для допомоги Силам оборони України в разі активних дій і деокупації регіонів.

Нагадаємо, партизани знищили станцію супутникового зв'язку ЗС РФ. За інформацією руху "АТЕШ", агентам вдалося нашкодити противнику і тим самим знищити установку Р-441 "Ливень". Систему управління 584-го зенітного ракетного полку порушено.