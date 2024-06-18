Диверсии и разведка: как агенты в ВС РФ помогают партизанам бороться за Украину, — "АТЕШ"

Глава сопротивления Эльда рассказал, что среди агентов не только россияне, которые не поддерживают действия Кремля, но и украинцы, проживающие на оккупированных территориях.

Related video

Среди агентов партизанского движения "АТЕШ" также есть и российские военные. Они помогают сопротивлению проводить подрывную деятельность против оккупантов. Об этом рассказал глава организации Эльдар в интервью "НВ".

По его словам, российские военные принимают участие в различных видах деятельности, чтобы помочь Украине в войне. Партизаны переманивают на свою сторону как действующих военнослужащих ВС РФ, так и мобилизуют своих агентов в конкретные подразделения.

Эльдар сказал, что агенты совершают диверсии, выводят из строя технику в воинских частях, а также передают партизанам информацию о местонахождении своих подразделений на оккупированных территориях.

"Также передается внутренняя информация о состоянии дел в российских частях, и множество важной документации", – сказал Эльдар.

По его словам, среди агентов не только россияне, которые не поддерживают действия Кремля, но и украинцы, проживающие на оккупированных территориях. С партизанами они связываются через мессенджер Telegram.

"Они находят движение через телеграм-канал и приобщаются для борьбы против оккупантов. Например, один из военных Черноморского флота России передавал информацию о пребывании командования ЧФ и другие важные данные", – сказал Эльдар.

Он отметил, что у движения в приоритете – освобождение всех территорий Украины от захватчиков. Партизаны также сосредоточены на подготовке ячеек для помощи Силам обороны Украины в случае активных действий и деоккупации регионов.

Напомним, партизаны уничтожили станцию спутниковой связи ВС РФ. По информации движения "АТЕШ", агентам удалось навредить противнику и тем самым уничтожить установку Р-441 "Ливень". Система управления 584-го зенитного ракетного полка нарушена.