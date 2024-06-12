ПВО под Москвой ослаблена: партизаны уничтожили станцию спутниковой связи ВС РФ (видео)

По информации движения "АТЕШ", агентам удалось навредить противнику и тем самым уничтожить установку Р-441 "Ливень". Система управления 584-го зенитного ракетного полка нарушена.

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В Московской области удалось уничтожить станцию спутниковой связи, что значительно ослабляет системы противовоздушной обороны в регионе. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ" от 12 июня.

По данным подполья, одному из агентов накануне удалось провести диверсию и уничтожить станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень". Она располагалась на территории города Клин в Московской области. А если точнее — в месте, где размещался 584-й гвардейский зенитный ракетный полк.

"Данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии. В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка", — говорится в сообщении.

Более того, как продолжают в "АТЕШ", система противовоздушной обороны всей Московской области была значительно ослаблена после этого события.

Напомним, 25 мая сообщалось, что партизаны испортили работу важного логистического узла РФ. В сопротивлении группы "АТЕШ" сообщили, что они усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других.

23 мая появилась информация, что партизаны ослабили ПВО россиян в Смоленске и теперь в регион чаще могут залетать неизвестные БПЛА. По информации партизанского движения, один из агентов "атаковал" внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи, которым пользовалась 49-я зенитная ракетная бригада ВС РФ. Теперь ударов по военным объектам противника станет больше.