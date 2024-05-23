"Ожидаем неизвестные БПЛА": партизаны ослабили ПВО россиян в Смоленске, — АТЕШ (видео)

По информации партизанского движения, один из агентов "атаковал" внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи, которым пользовалась 49-я зенитная ракетная бригада ВС РФ. Теперь ударов по военным объектам противника станет больше.

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Партизаны из движения "АТЕШ" провели диверсию на территории российского Смоленска и тем самым ослабили систему противовоздушной обороны ВС РФ в этом регионе. Об этом говорится в Telegram-канале формирования.

Отмечается, что один из агентов смог уничтожить внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи, который расположен в населенном пункте Станички Смоленской области.

"Вследствие повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, которые были размещены на этой вышке", — говорится в сообщении.

Теперь, как пишут в "АТЕШ", возможны различные нарушения устойчивости системы военного управления на территории Смоленской области. Соответственно, в регионе существенно ослабнет система противовоздушной обороны, а это даст возможность более эффективно наносить удары по ряду военных объектов в Московском военном округе.

"Ожидаем неизвестные БПЛА в области", — подытожили представители партизанского движения.

На опубликованных кадрах также можно увидеть, что после некоторых манипуляций на территории произошел крупный пожар, который и уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи.

Напомним, 11 мая сообщалось, что у российских оккупантов есть существенные проблемы с техникой и топливом на территории захваченного Крымского полуострова, как заявляли в "АТЕШ". Украинские партизаны провели разведку местонахождения нефтебазы и стоянки военной техники в Гвардейском, Симферопольского района.