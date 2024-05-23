"Очікуємо невідомі БПЛА": партизани послабили ППО росіян у Смоленську, — АТЕШ (відео)

За інформацією партизанського руху, один з агентів "атакував" зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку, якою користувалася 49-та зенітна ракетна бригада ЗС РФ. Тепер ударів по об'єктах противника стане більше.

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Партизани з руху "АТЕШ" провели диверсію на території російського Смоленська і в такий спосіб послабили систему протиповітряної оборони ЗС РФ у цьому регіоні. Про це йдеться в Telegram-каналі формування.

Зазначається, що один з агентів зміг знищити зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку, яка розташована в населеному пункті Станички Смоленської області.

"Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, що були розміщені на цій вишці", — ідеться в повідомленні.

Тепер, як пишуть в "АТЕШ", можливі різні порушення стійкості системи військового управління на території Смоленської області. Відповідно, у регіоні істотно ослабне система протиповітряної оборони, а це дасть можливість більш ефективно завдавати ударів по низці військових об'єктів у Московському військовому окрузі.

"Очікуємо невідомі БПЛА в області", — підсумували представники партизанського руху.

На опублікованих кадрах також можна побачити, що після деяких маніпуляцій на території сталася велика пожежа, яка і знищила зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що у російських окупантів є суттєві проблеми з технікою і паливом на території захопленого Кримського півострова, як заявляли в "АТЕШ". Українські партизани провели розвідку місцезнаходження нафтобази і стоянки військової техніки у Гвардійському, Сімферопольського району.