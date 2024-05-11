У оккупантов проблемы с техникой и топливом в Крыму, — АТЕШ (фото, карта)

Украинские партизаны провели разведку местонахождения нефтебазы и стоянки военной техники в Гвардейском, Симферопольского района.

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Российская армия на территории временно оккупированного Крыма и других неподконтрольных Украине территориях испытывает недостаток в технике и топливе. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Проблемы с топливом и техникой у оккупантов ощутимо заметны, как на полуострове, так и на других оккупированных территориях. Особенно, когда фактически ежедневно, СОУ поражает НПЗ даже в отдаленных уголках РФ", — говорится в сообщении.

Украинские партизаны провели разведку местонахождения нефтебазы и стоянки военной техники в Гвардейском, Симферопольского района. Они утверждают, что техники стало совсем мало.

"Можем видеть машины связи, технику перевозки нефтепродуктов и КАМАЗы для перевозки личного состава. Вся территория охраняется, ходят патрули, но не особо внимательны к окружающей среде", — отметили в "Атеш".

Кроме того, украинское подполье обнародовало координаты этой нефтебазы.

Местонахождение нефтебазы в Гвардейском Фото: Атеш

"Нефтебаза полностью цела, что и дает новую цель для будущего впечатления", — отметили в "Атеш".

Напомним, 8 мая партизанское движение "Атеш" зафиксировало прибытие большого количества убитых и раненых российских оккупантов во временно оккупированный Джанкой в Крыму.

В ночь на 10 мая несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод "Первый завод", который располагается в Калужской области РФ.