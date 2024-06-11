Удары по Белгородской области могли вынудить РФ ослабить ПВО в Крыму, — ISW

По словам аналитиков, ВС РФ, возможно, также пришлось менять транспортные маршруты и места размещения военных объектов после того, как США разрешили наносить ограниченные удары своим оружием по территории России.

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Удары по российским военным и логистическим объектам в Белгородской области, возможно, вынудили российские силы изменить транспортные маршруты и места размещения военных объектов. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 10 июня.

Партизанское движение "Атеш" сообщило 10 июня, что российские войска недавно перевезли системы ПВО из оккупированного Крыма в Белгородскую область — как итог, сейчас российская ПВО защищает Крым не полностью. На кадрах, опубликованных 8 июня, видно, что началась транспортировка топлива через Керченский пролив по железнодорожному мосту.

Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил 29 апреля, что из-за угрозы украинских ударов российское руководство не перевозило топливо по железной дороге Крымского моста с марта 2024 года. Транспорт с горючим может привести к возгоранию и, потенциально, разрушить мост.

Украинское военное издание "Мілітарний" 10 июня сообщило, что украинские удары по железнодорожным баржам через Керченский пролив 30 мая заставили российские власти вновь переправлять топливо через железнодорожный мост.

Пока сложно сказать, будет ли РФ продолжать использовать железнодорожное сообщение Крымского моста как военную переправу для доставки топлива и прочего снабжения в оккупированный Крым в ближне- и среднесрочной перспективе. Это, вероятно, устранит некоторые логистические сложности, т.к. РФ пытается возместить потерю паромов через пролив. Но при этом Крымский мост будет более уязвимым перед украинскими ударами, особенно если количество систем ПВО в Крыму уменьшится, отметили в "Атеш".

Напомним, что, по информации The Washington Post, Вашингтон снял запрет на поставку оружия бригаде "Азов".

Также сообщалось, что накануне войска РФ прорвали границу в Сумской области.