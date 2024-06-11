Удари по Бєлгородській області могли змусити РФ послабити ППО в Криму, — ISW

За словами аналітиків, ЗС РФ, можливо, також довелося міняти транспортні маршрути та місця розміщення військових об'єктів після того, як США дозволили завдавати обмежені удари своєю зброєю по території Росії.

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Удари по російських військових і логістичних об'єктах у Бєлгородській області, можливо, змусили російські сили змінити транспортні маршрути та місця розміщення військових об'єктів. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 червня.

Партизанський рух "Атеш" повідомив 10 червня, що російські війська нещодавно перевезли системи ППО з окупованого Криму в Бєлгородську область — як підсумок, наразі російська ППО захищає Крим не повністю. На кадрах, опублікованих 8 червня, видно, що почалося транспортування палива через Керченську протоку залізничним мостом.

Прессекретар Оперативного командування "Південь" ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив 29 квітня, що через загрозу українських ударів російське керівництво не перевозило паливо залізницею Кримського мосту з березня 2024 року. Транспорт із пальним може призвести до загоряння і, потенційно, зруйнувати міст.

Українське військове видання "Мілітарний" 10 червня повідомило, що українські удари по залізничних баржах через Керченську протоку 30 травня змусили російську владу знову переправляти паливо через залізничний міст.

Наразі складно сказати, чи буде РФ продовжувати використовувати залізничне сполучення Кримського мосту як військову переправу для доставлення палива та іншого постачання в окупований Крим у ближньо- і середньостроковій перспективі. Це, ймовірно, усуне деякі логістичні складнощі, оскільки РФ намагається відшкодувати втрату поромів через протоку. Але при цьому Кримський міст буде більш уразливим перед українськими ударами, особливо якщо кількість систем ППО в Криму зменшиться, зазначили в "Атеш".

Нагадаємо, що, за інформацією The Washington Post, Вашингтон зняв заборону на постачання зброї бригаді "Азов".

Також повідомлялося, що напередодні війська РФ прорвали кордон у Сумській області.