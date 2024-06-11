США зняли заборону на постачання зброї бригаді "Азов", — The Washington Post

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до "Азову".

Related video

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Про це пише The Washington Post.

"Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", — йдеться у матеріалі.

Тут мається на увазі "Закон Ліхі", який забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які, за наявними даними, скоїли серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі, який написав цей закон.

Державний департамент США не знайшов "жодних доказів" таких порушень зі сторони "Азову".

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до "Азову".

Тепер бригада "Азов", колись добровольче формування, яке у 2015 році увійшло до складу Національної гвардії України, матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ.

Видання зазначає, що близько десяти років тому "Азову" заборонили використовувати американську зброю, оскільки американські чиновники вирішили, що деякі з його засновників нібито сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди, а співробітники ООН з прав людини звинуватили групу в порушеннях гуманітарного права.

Нагадаємо, 10 червня видання Newsweek повідомило, що Україна відкриває новий фронт проти Чорноморського флоту РФ.

7 червня американський президент Джо Байден перепросив перед президентом України Володимиром Зеленським за затримку допомоги для України, яка склала пів року.