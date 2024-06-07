Байден перепросив Зеленського через затримку у військовій допомозі Україні

За словами очільника Білого дому, частина дуже консервативних членів Конгресу затримували схвалення закону з додатковим фінансуванням для України, проте, зрештою, цей закон підтримали.

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Американський президент Джо Байден перепросив перед президентом України Володимиром Зеленським за затримку допомоги для України, яка склала пів року. Відповідна заява голови Білого дому прозвучала на початку зустрічі з українським президентом в Парижі.

"Ви не схилилися, ви взагалі не здалися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно — і ми не збираємося йти від вас. Вибачте мені за тижні нерозуміння того, що мало бути схвалено з точки зору фінансування, бо у нас були проблеми із затвердженням закону", — наголосив Байден.

З урахуванням цього, як зазначив президент США, частина вкрай консервативних членів Конгресу затримували схвалення закону з додатковим фінансуванням для України, проте, зрештою, цей закон вдалося підтримати.

"З того часу, включно з сьогодні, я оголосив шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на суму 225 мільйонів доларів, аби допомогти вам відновити електричну мережу", — сказав Байден.

При цьому Байден запевнив Зеленського, що Сполучені Штати готові надалі виступати на стороні Києва та назвав Україну оплотом у боротьбі з агресією.

20 жовтня 2023 року стало відомо про звернення американського президента Джо Байдена до Конгресу. В цілому він просив про 106 млрд дол., з цієї суми 61,4 млрд доларів передбачалося для України.

Також 19 лютого 2024 року видання CNN писало, що в армії США закінчаться кошти для фінансування допомоги Україні, якщо Конгрес не схвалить запропонований президентом Джо Байденом.