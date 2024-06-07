Байден извинился перед Зеленским из-за задержки в военной помощи Украине

По словам главы Белого дома, часть очень консервативных членов Конгресса задерживали принятие закона с дополнительным финансированием для Украины, однако, в конце концов, этот закон поддержали.

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Американский президент Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за задержку помощи для Украины, которая составила полгода. Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало в начале встречи с украинским президентом в Париже.

"Вы не склонились, вы вообще не сдались, вы продолжаете бороться таким образом, что это просто удивительно — и мы не собираемся уходить от вас. Извините меня за недели непонимания того, что должно было быть одобрено с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с утверждением закона", — подчеркнул Байден.

С учетом этого, как отметил президент США, часть крайне консервативных членов Конгресса задерживали принятие закона с дополнительным финансированием для Украины, однако, в конце концов, этот закон удалось поддержать.

"С тех пор, включая сегодняшний день, я объявил шесть пакетов значительного финансирования. Сегодня я также подписываю дополнительный пакет на сумму 225 миллионов долларов, чтобы помочь вам восстановить электрическую сеть", — сказал Байден.

При этом Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем выступать на стороне Киева и назвал Украину оплотом в борьбе с агрессией.

20 октября 2023 года стало известно об обращении американского президента Джо Байдена к Конгрессу. В целом он просил о 106 млрд долл., из этой суммы 61,4 млрд долларов предусматривалось для Украины.

Также 19 февраля 2024 года издание CNN писало, что в армии США закончатся средства для финансирования помощи Украине, если Конгресс не одобрит предложенный президентом Джо Байденом