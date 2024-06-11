США сняли запрет на поставку оружия бригаде "Азов", — The Washington Post

Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов".

Related video

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставку оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом пишет The Washington Post.

"После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихих, проведенную Государственным департаментом США", — говорится в материале.

Здесь имеется в виду "Закон Лихи", который запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, которые, по имеющимся данным, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Лихи, который написал этот закон.

Государственный департамент США не нашел "никаких доказательств" таких нарушений со стороны "Азова".

Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов".

Теперь бригада "Азов", некогда добровольческое формирование, которое в 2015 году вошло в состав Национальной гвардии Украины, будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение.

Издание отмечает, что около десяти лет назад "Азову" запретили использовать американское оружие, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из его основателей якобы исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды, а сотрудники ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарного права.

Напомним, 10 июня издание Newsweek сообщило, что Украина открывает новый фронт против Черноморского флота РФ.

7 июня американский президент Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за задержку помощи для Украины, которая составила полгода.