"Президент разрешил": у Байдена подтвердили удары ВСУ по России американским оружием

По словам советника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Джо Байден правильно поступил, когда предоставил Киеву право ударов по вражеской территории, ведь сейчас наступление ВС РФ на Харьков застопорилось.

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Соединенные Штаты Америки предоставили Украине право бить по российской территории своим вооружением, что является определенным новым этапом войны. Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS рассказал детальнее об этом решении.

По его словам, украинцы сами расскажут о своих военных операциях и их результатах после разрешения на удары по российской территории западным оружием. В то же время, представитель Белого дома убежден, что со стороны Джо Байдена это был здравый смысл.

"То, что происходило в окрестностях Харькова, было российским наступлением, когда они переходили с одной стороны границы непосредственно на другую сторону границы, и просто не имело смысла не позволить украинцам стрелять через эту границу, чтобы поразить российские орудия и позиции, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент разрешил это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя", — заявил Джейк Салливан.

Отдельно советник американского президента по вопросам нацбезопасности добавил, что сейчас темп вражеской операции в Харьковской области застопорилась и противнику не удалось добиться существенного прогресса. Хоть угроза для самого Харькова по-прежнему существует.

"Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и противостоянии агрессивным российским силам", — подытожил Джейк Салливан.

Напомним, 5 июня сообщалось, что Украина уже несколько дней наносила удары по России американским оружием. По словам анонимного чиновника из США, военные объекты противника активно уничтожаются еще до пересечения границы с Украиной. Такое разрешение Вашингтона нужно было Киеву для того, чтобы защитить Харьков от оккупантов.