У зоні досяжності ATACMS тільки 16% території РФ: США обмежили можливості ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, політика США, як і раніше, захищає переважну більшість оперативного і глибокого тилу Росії.

Related video

Зміна політики адміністрації президента США Джо Байдена, яка дозволила Україні використовувати американську зброю для ударів по деякім російським військовим об'єктам на території РФ, скоротила зону, де можуть сховатися російські війська і бронетехніка тільки на 16%. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 9 червня.

84% територій, які могли б опинитися в радіусі дії українських ракет ATACMS, як і раніше, від них захищені.

Обмеження США, по суті, створили масштабний притулок — територія теоретично перебуває в межах досяжності американської зброї, але по ній українським силам забороняється завдавати ударів американською зброєю. У районах, близьких до кордону, розташовані російські командні пункти, тут проходить логістика і тилове забезпечення для російських військових операцій в Україні.

Карта можливих ударів по території РФ

"Політика США, як і раніше, захищає переважну більшість оперативного і глибокого тилу Росії", — зазначають американські аналітики.

Дозвіл завдавати обмежені удари по РФ, який США надали Україні в травні 2024 року, відрізає тільки 16% від можливої території для ударів американською зброєю: по цій порівняно невеликій зоні ЗСУ могли б завдавати ударів керованими боєприпасами HIMARS (GMLRS) у Бєлгородській, Курській і Брянській областях.

Водночас за словами аналітиків, ще далеко не ясно, чи можуть українські сили обстрілювати й ці області. Високопоставлені особи з керівництва США повідомили, що Україна може завдавати ударів по РФ для контрбатарейного вогню і по районах, географічно прив'язаних до Харківської області.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються взяти в кліщі Часів Яр, проводять піхотні атаки й танкові штурми.

Також повідомлялося, за оцінками ISW, війська РФ захопили Іванівку в Луганській області.