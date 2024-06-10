Піхотні атаки і танкові штурми: ЗС РФ намагаються взяти в кліщі Часів Яр, — ЗСУ

За словами спікера 26-ї артилерійської бригади Олега Калашникова, спочатку ЗС РФ намагалися прорватися через фланги. Але після серії невдач перейшли до тактики прямих штурмів.

Related video

Російські війська активізували наступ у районі Часового Яру: залучається бронетехніка, танки, а за ними йде піхота. Місто намагаються взяти в кліщі, проводяться і лобові штурми. Про це в ефірі телемарафону розповів Олег Калашников, речник 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича.

"Вони продовжують намагатися далі взяти в кліщі безпосередньо Часів Яр, — пояснив Дашкевич. — Це саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка".

Спочатку ЗС РФ намагалися прорватися через згадані флангові напрямки, але після серії невдач перейшли до тактики прямих штурмів міста. Хоча при цьому вищі втрати особового складу.

Не перший день залишається напруженим становище в мікрорайоні "Канал". Окупаційне угруповання проводить різні атаки: піхотні штурми чергують із механізованими атаками. У низці випадків використовується і колісний транспорт у спробі прориву через зону ураження. Але, за словами представника ЗСУ, місто поки залишитися під контролем України, а локації противника знищуються.

"Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки, то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог уже півтора року намагається повністю заволодіти цим населеним пунктом", — уточнив Калашников.

З квітня в районі Часового Яру російські війська дедалі частіше використовують механізовану складову, хоча раніше переважно були штурмові піхотні групи з 8-12 осіб. Нині ж у хід йде броньована техніка для піхоти та танки.

На сьогодні мінометні батареї та FPV-дрони (особливо ті, що скидають боєприпаси) — головне, що завдає вогневої поразки супротивнику. Наступною у списку найефективніших стримувальних засобів йде ствольна артилерія і РСЗВ.

"У нас стало більше пострілів на сьогодні. Ну і звичайно найголовніше — це мужність наших хлопців на "нулі", які тримають оборону", — сказав Калашников.

Нагадаємо, що напередодні, 9 червня, ЗМІ повідомили, що ЗС РФ зайшли в Часів Яр. Але у ЗСУ ці дані спростували.

Також повідомлялося, що нова розробка РЕБ "відключає двигуни дронів на льоту". Водночас у РФ не вистачає компонентів для випуску минулої версії детектора БПЛА.