ЗМІ повідомили, що ЗС РФ нібито зайшли в Часовий Яр: у ЗСУ спростували (відео)

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, російські війська сіють дезінформацію, хоча насправді канал не переходили, але намагалися зробити це вже кілька днів.

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Російські пропагандисти поширили в мережі відео, на якому, як стверджується, окупанти заходять на територію біля будинків у межах Часового Яру. Водночас місто продовжує залишатися під контролем українських захисників. Таку заяву в ефірі телеканалу "Суспільне" зробив представник оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця" Назар Волошин.

У російських Telegram-каналах тиражується відео, на якому ЗС РФ нібито заходять у мікрорайон "Новий". На опублікованих кадрах військові перебувають у зруйнованих будівлях.

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" підполковника Назара Волошина, поточне становище таке, що ЗС РФ активізували зусилля біля міста і проводять активний артилерійський вплив. По Часовому Яру наносяться авіаційні удари. Знищується і міська забудова, і сусідні населені пункти, уточнив представник ОСУВ.

Щодо поширеного в мережі відео Волошин сказав, що насправді ЗС РФ канал не переходили. Але при цьому роблять спроби просунутися до однойменного мікрорайону вже кілька днів. Активні бойові дії, штурми намагаються доповнити відеозаписами, не завжди справжніми.

"Річ у тім, що російська пропагандистська машина вже досить довго й активно долучається до цього", — сказав Волошин. При цьому без будь-яких успіхів на фронті намагаються посилювати свій вплив у соцмережах і публікувати відео, які, за твердженнями, знімалися кілька днів тому.

Подібні публікації, за словами спікера ОСУВ "Хортиця", покликані сіяти дезінформацію щодо захоплення Часового Яру. На опублікованих кадрах показані, по суті, знищені будівлі. Тут ніде закріпитися і вести бойові дії.

"Тому вони можуть лазити по цих будівлях і показувати, що щось захопили", — пояснив Волошин.

ЗС РФ уже тиждень серед крайніх будинків Часового Яру

За даними джерел "Української правди" в ЗСУ, російські війська роблять спроби закріпитися в крайніх будинках мікрорайону "Канал" Часового Яру. Автори публікації також посилаються на відео, що з'явилося в неділю в Telegram-каналі "Бахмутський демон".

На кадрах — люди в російській уніформі переміщаються серед зруйнованих будинків

За даними журналістів, за минулий тиждень південні та північні передмістя Часового Яру обстрілювалися військами РФ. Багато позицій було знищено термобаричними установками "Солнцепек". Повідомляється, що, намагаючись забезпечити логістику трасою від Бахмута до Часового Яру через селище Хромове під прикриттям FPV-дронів, ЗС РФ почали просуватися.

"Вони почали просуватися і накопичуватися. Центр міста повністю [контролюємо] ми", — цитують журналісти свої військові джерела.

Нагадаємо, що, за словами російських військкорів, ЗС РФ почали застосовувати в районі Часового Яру снаряди з "лазерним наведенням". Але при цьому вони не знають, як керувати сучасним боєм.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, Росія перекидає війська під Харків — операторів дронів і чеченських спецпризначенців для загороджувальних загонів.