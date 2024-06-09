Везуть операторів дронів і чеченських спецпризначенців: РФ перекидає війська під Харків, — ISW

За даними Центру національного опору, ЗС РФ перекидають підрозділи дронів із Херсонського напрямку на Харківський. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що чеченських спецпризначенців планують використовувати як загороджувальні загони.

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Російське військове командування, за деякими даними, перекидає неуточнену кількість військ до кордону Харківської області. Водночас наразі незрозуміло, чи планують ці сили залучити для боїв, чи як резерв Північного угруповання військ. Про це повідомляє американський дослідницький центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 8 червня.

Командувач чеченським спецпідрозділом "Ахмат" Апті Алаудінов заявив в інтерв'ю RT, що в травні російська влада вирішила перекинути частини спецвійськ на Харківський напрямок із неуточненого району.

В ОСУВ "Хортиця" 8 червня повідомили, що сили "Ахмату" використовуються як загородзагони — спеціалізовані підрозділи, які ведуть навмисний "вогонь по своїх", якщо ті відступають без команди. Висловлюється припущення, що саме для цього і ні для чого іншого направили чеченських спецпризначенців.

За словами спікера ОСУВ лейтенант-полковника (підполковника) Назара Волошина, командування ЗС РФ перекидає додаткові війська в окуповану частину Харківської області.

Вовчанськ на карті

У Центрі національного опору 8 червня повідомили, що ЗС РФ везуть операторів дронів із Херсонського напрямку на Харківський.

За словами аналітиків, до початку наступу в Харківській області 10 травня російське угруповання "Північ" у межах міжнародних кордонів РФ налічувало близько 35 тис. особового складу. Але, за даними українських джерел, завдання полягало в тому, щоб зібрати 50-70 тис. до початку травня.

За даними ж російського пропагандиста Анатолія Радова, станом на 6 червня в розпорядженні російського військового командування було тільки 15 тис. особового складу для наступальної операції в північній частині Харківської області.

"Їх там і так тисяч 20 було, — йшлося в пості в Telegram-каналі 6 червня. — Сидіти в обороні проти 15-тисячного угруповання, що наступає, достатньо".

Нагадаємо, що за минулу добу відбулося 76 бойових зіткнень, за даними Генштабу ЗСУ. Було 44 авіаційні удари з використанням 52 КАБів, використовувався також 481 дрон-камікадзе.

Також повідомлялося, що за інформацією голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, окупаційні війська скинули вибухівку на машину швидкої допомоги. Фельдшерка не постраждала, але у водія — вибухова травма і контузія.