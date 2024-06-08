76 бойових зіткнень за добу: в Генштабі ЗСУ розповіли, де тривають бої

За 8 червня ЗС РФ завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів та задіяли 481 дрон-камікадзе. А на кількох напрямках все ще тривають бої.

Related video

У суботу, 8 червня, на основних напрямках фронту відбулось 76 бойових зіткнень, найбільше ворожих атак сталось на Покровському напрямку — 27 атак окупантів. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ЗС РФ продовжують спроби прорватись з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. І кілька атак ворога тривають і досі. Про все, що відбувається нині на фронті, розповіли у вечірньому звіті Генштабу.

Розповіли, що зараз на Покровському напрямку ситуація загострена і двадцять штурмових спроб росіян прорватися було відбито. Також тривають спроби прорватись на Курахівському напрямку.

На Куп’янському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена — продовжується бій поблизу Невського. Повідомляється про 87 вбитих та поранених на цьому напрямку окупантів. Також було знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.

На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках чотирьох населених пунктів. Шість атак було відбито, але бій у районі Іванівки все ще триває. "Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено", — зазначили у Генштабі.

На Краматорському напрямку було напружено біля Часового Яру та ще двох населених пунктів. Бій біля Іванівського все ще триває.

На решті напрямків, як зазначили у Генштабі, – без особливих змін.

Загалом відбулося 76 бойових зіткнень. По території України ворог завдав 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів та запустив 481 дрон-камікадзе. Обстрілів з усіх видів озброєння було понад 2800 обстрілів: ворог стріляв і по позиціях ЗСУ і по населених пунктах.

В Генштабі зазначили, що за 8 червня підрозділи нашої авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдали ударів по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти з дрона скинули вибухівку на машину швидкої допомоги, яка поспішала на виклик у Херсонській області.