76 боевых столкновений за сутки: в Генштабе ВСУ рассказали, где продолжаются бои

За 8 июня ВС РФ нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов и задействовали 481 дрон-камикадзе. А на нескольких направлениях все еще продолжаются бои.

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В субботу, 8 июня, на основных направлениях фронта состоялось 76 боевых столкновений, больше всего вражеских атак произошло на Покровском направлении — 27 атак оккупантов. В Генштабе ВСУ отметили, что ВС РФ продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеновку и Новоалександровку. И несколько атак врага продолжаются до сих пор. Обо всем, что происходит сейчас на фронте, рассказали в вечернем отчете Генштаба.

Рассказали, что сейчас на Покровском направлении ситуация обострена и двадцать штурмовых попыток россиян прорваться было отбито. Также продолжаются попытки прорваться на Кураховском направлении.

На Купянском направлении отбито восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная — продолжается бой вблизи Невского. Сообщается о 87 убитых и раненых на этом направлении оккупантов. Также были уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

На Харьковском направлении с начала суток отбито четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска.

На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях четырех населенных пунктов. Шесть атак были отбиты, но бой в районе Ивановки все еще продолжается. "Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено", — отметили в Генштабе.

На Краматорском направлении было напряженно возле Часового Яра и еще двух населенных пунктов. Бой возле Ивановского все еще продолжается.

На остальных направлениях, как отметили в Генштабе, — без особых изменений.

Всего произошло 76 боевых столкновений. По территории Украины враг нанес 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов и запустил 481 дрон-камикадзе. Обстрелов из всех видов вооружения было более 2800 обстрелов: враг стрелял и по позициям ВСУ и по населенным пунктам.

В Генштабе отметили, что за 8 июня подразделения нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесли удары по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационным станциям оккупантов.

Напомним, сегодня оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на машину скорой помощи, которая спешила на вызов в Херсонской области.