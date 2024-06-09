ЗС РФ використовують снаряди з "лазерним наведенням", але як керувати сучасним боєм не знають, — ISW

За словами аналітиків, які посилаються на воєнкорів РФ, військових критикують "за відсутність розуміння управління сучасним боєм", що в підсумку призвело до втрат. Стверджується також, що в районі Часового Яру застосовуються нові боєприпаси.

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Російські війська 7 і 8 червня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Золотарівки, Виїмки, Роздолівки Донецької області. При цьому їх розкритикували за тактику штурмових дій. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 9 червня.

Російський Telegram-канал "Два Майора" повідомив, що 8 червня особовий склад російського угруповання розкритикували за те, як вони проводили штурм під Білогорівкою.

"…низка джерел критикує організаторів штурмів за відсутність розуміння управління сучасним боєм, що призвело до втрат із нашого боку", — зазначалося в пості.

"Нові снаряди з лазерним наведенням" у Часовому Яру

Часів Яр: карта боїв

Російські війська нещодавно просунулися в межах східної частини Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі 8 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 8 червня, показують, що частини 98-ї дивізії просувалися в мікрорайоні "Канал" — крайня східна частина Часового Яру.

Російські військкори повідомили про просування з півночі, півдня і центру. Але в ISW не знайшли тому підтверджень. Повідомлялося і про просування ЗС РФ на 100 метрів на захід у межах Калинівки.

У російському Telegram-каналі "Дневник Десантника" повідомлялося, що в районі Часового Яру російські війська, можливо, застосовують нові снаряди з лазерним наведенням.

"Противник скиглить, що на даній ділянці ми використовуємо нові керовані снаряди з лазерним наведенням, поки що підтвердити не можу", — йшлося в пості.

Але це єдине подібне повідомлення, інших публікацій про такі боєприпаси поки що не було.

Авдіївка

Авдіївка: карта боїв

Російські військкори стверджують про просування в межах центральної частини Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки) і контроль до половини населеного пункту. Повідомлялося про просування в районі Сокола і в його межах. Але в ISW не знайшли тому підтверджень.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за останній тиждень відбили майже 220 російських атак на Покровському напрямку. Повідомляється, що ЗС РФ швидко поповнюють втрати й направляють найбільш підготовлені підрозділи на штурм.

Донецьк

У ISW повідомили про просування в Солодкому Донецької області під час посиленого механізованого штурму військ розміром зі взвод.

Запорізька область

Російські джерела стверджували, що ЗС РФ просунулися в районі Роботиного, але в ISW не підтверджують.

Кринки

ЗС РФ проводили марні атаки 7-8 червня на невеликий тактичний плацдарм ЗСУ в районі Кринків Херсонської області.

Нагадаємо, що, за даними ISW, російське командування перекидає операторів дронів і чеченських спецпризначенців у Харківську область.

Також повідомлялося, що у РФ змусили тисячі мігрантів і студентів воювати проти України.