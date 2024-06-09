Погрожували депортацією: РФ змусила тисячі мігрантів і студентів воювати проти України, — ЗМІ

За словами європейських джерел, російські чиновники погрожують іноземцям не продовжити візу, якщо ті не погодяться підписати контракт зі ЗС РФ. Частину з найманців було задіяно в наступі в Харківській області.

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Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці окупантів в Україні. Деталями з цього приводу поділилися анонімні європейські чиновники, передає Bloomberg.

У матеріалі журналісти повідомляють, що противник отримав додаткову робочу силу для наступу в Харківській області завдяки колосальній кількості найманців, яких змушували вступати до лав ЗС РФ.

Інсайдери поділилися, що російські чиновники почали погрожувати африканським студентам і робітникам з усього світу тим, що їхню візу не буде подовжено, якщо вони не погодяться вступити в армію.

Деякі африканці, які прибули в Росію за робочою візою, мали обирати між депортацією та бойовими діями в Україні. Частина з них обрали для себе другий варіант, щоб не повертатися на батьківщину.

"Деякі з цих людей змогли підкупити чиновників, щоб далі залишитися в країні і все ще уникнути військової служби", — заявив анонімний європейський чиновник.

У Bloomberg продовжили, що практика використання мігрантів і студентів у війні з'явилася ще на початку протистояння. Цей вид ворожих військовослужбовців зазнає на полі бою особливо високих втрат, адже їх найчастіше скеровують на ризиковані наступальні маневри, щоб захистити більш підготовлені підрозділи.

Журналісти надіслали електронного листа до Міністерства закордонних справ Росії з проханням прокоментувати інцидент, але там не відповіли.

Загалом Росії вдалося завербувати найманців із 21 країни світу, наводять у виданні дані української розвідки. Здатність Кремля мобілізувати якомога більше військ може стати суттєвим фактором у війні і Москва планує отримати з цього вигоду, підсумували в Bloomberg.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Індії заарештували вербувальників найманців на війну проти України. За даними Центрального бюро розслідувань, злочинне угруповання завербувало щонайменше 35 індусів. Їх заманювали високими зарплатами і небойовою роботою.