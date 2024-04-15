РФ продовжує вербувати іноземців, але не виконує обіцяних умов, — розвідка Британії

За даними аналітиків, у новій рекламній листівці, яка написана англійською мовою, завербованим іноземцям обіцяють видати російський паспорт, а також платити кілька тисяч доларів щомісяця.

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Росіяни продовжують шукати людей по всьому світу, які були б готові воювати проти України. Йде активна реклама того, щоб іноземні громадяни ставали частиною ЗС РФ. Деталі розписані у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 15 квітня.

За даними аналітиків, в одній із останніх рекламних листівок іноземцям пропонують нібито вигідні умови, якщо вони погодяться служити в "спеціальному підрозділі".

Їм повинні будуть платити щомісяця 2200 доларів, одразу пореказують на рахунок 2 тисячі доларів, видадуть російський паспорт тощо. До того ж до пакета "бонусів" входить медичне обслуговування та навчання. Сама листівка написана англійською мовою.

У середині минулого року в мережі вже знаходили оголошення, які були спрямовані на жителів найближчих країн, серед яких Вірменія та Казахстан. Тоді завербованим бійцям обіцяли 1973 долари зарплати і ще виплати в розмірі 5140 доларів.

Також Москва неодноразово зверталася до мігрантів із Центральної Азії, які проживають у Росії. Тепер, як пишуть у британській розвідці, відбувається активне вербування жителів Індії та Непалу.

"Цілком імовірно, що багато хто із завербованих — не професійні солдати, а трудові мігранти, і їх змусили воювати під хибним приводом або за допомогою фінансових стимулів. Кількість іноземних громадян у російських збройних силах, найімовірніше, буде невеликою і вони будуть інтегровані у вже сформовані, а не "спеціальні" підрозділи".

Так, вважають аналітики, Кремль намагається уникнути крайніх і непопулярних у Росії заходів — мобілізаційних. Із огляду на значні втрати на фронті, які вже зараз оцінюються в 913 осіб за добу, противнику потрібно докласти чимало зусиль для того, щоб високий темп припливу особового складу все ж таки був здійснений.

Росія продовжує вербувати людей із усього світу для війни в Україні Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що РФ завербувала на війну проти України 2000 непальців, які прибули в країну за туристичною візою. За даними журналістів, уряд Непалу занепокоєний критичністю ситуації та намагається вжити відповідних заходів.