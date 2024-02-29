Тюрма або контракт: у Росії поліція вербує наркоторговців на війну в Україні,— ЦНС

Джерела Центру національного спротиву повідомили, що при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів їх доставляють у відділок, але не відкривають справи. Там фігурантів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

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У Російській Федерації поліція отримала вказівку не заводити справу на наркозлочинців. Натомість росіян вербують до контракту зі ЗС РФ. Про це у четвер, 29 лютого, повідомили у Центрі національного спротиву.

Джерела ЦНС повідомили, що при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів їх доставляють у відділок, але не відкривають справи.

Згодом, як додають координатори підпілля, до відділу прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту з російською армією.

"Таким чином РФ вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто, у Кремлі не переймаються долею цих злочинців й відправляють їх у м’ясні штурми", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що у Російській Федерації активно здійснюється вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.

Крім того, у ЦНС повідомляли, що на боці російської окупаційної армії проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки. Російська Федерація обіцяє найманцям заробіток від 2000 до 4000 доларів, однак фактично вони отримують лише кілька сотень доларів як матеріальну підтримку.