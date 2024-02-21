Снайперка або штурмовичка: у Росії вербують ув'язнених жінок на війну в Україну, — ЦНС

Представники Мінборони РФ пропонують ув'язненими жінкам підписати контракт на рік, а після "служби" — обіцяють помилування.

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У Російській Федерації активно здійснюється вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела.

Міністерство оборони РФ протягом останніх місяців проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах країни.

"Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика", — заявили в нацспротиві.

Після того, як жінка погоджується підписати контракт, вона проходить двомісячну програму навчання, а після закінчення контракту їй обіцяють помилування.

Представники Міноборони РФ приходили до жіночої виправної колонії №2 у селищі Ульянівка Ленінградської області з осені 2023 року декілька разів. Про це пише видання "Важные истории".

Від 20 до 50 жінок погодилися, втім нікого з них із колонії поки не забрали. Одна з ув'язнених погодилася поїхати снайпером. Жінка чекала три місяці, але відмовилася, бо розраховувала, що її швидко заберуть, а тепер їй залишається сидіти менше як рік.

Нагадаємо, 8 лютого в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях окупанти продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей. До служби в Збройних силах Російської Федерації готують підлітків у Запорізькій області. Також дітям планують проводити лекції щодо війни, а також "російської історії".

Також, за даними Центру нацспротиву, для штурму українських позицій Росія завербувала десятки тисяч громадян країн Азії та Африки. Це найманці з Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та інших країн Середньої Азії. Російська Федерація обіцяє їм заробіток від двох до чотирьох тисяч доларів, однак фактично вони отримують лише кілька сотень доларів.