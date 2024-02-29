Тюрьма или контракт: в России полиция вербует наркоторговцев на войну в Украине,- ЦНС
Источники Центра национального сопротивления сообщили, что при задержании лиц подозреваемых в сбыте и распространении наркотических средств их доставляют в участок, но не открывают дела. Там фигурантов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.
В Российской Федерации полиция получила указание не заводить дело на наркопреступников. Вместо этого россиян вербуют к контракту с ВС РФ. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщили в Центре национального сопротивления.
Источники ЦНС сообщили, что при задержании лиц подозреваемых в сбыте и распространении наркотических средств их доставляют в участок, но не открывают дела.
Впоследствии, как добавляют координаторы подполья, в отдел прибывает прокурор и представитель военкомата, которые склоняют задержанного к подписанию контракта с российской армией.
"Таким образом РФ вербует фактически будущих заключенных на досудебном этапе, надеясь таким образом избежать социального напряжения из-за мобилизации в стране. То есть, в Кремле не занимаются судьбой этих преступников и отправляют их в мясные штурмы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что в Российской Федерации активно осуществляется вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины.
Кроме того, в ЦНС сообщали, что на стороне российской оккупационной армии против Украины воюют десятки тысяч граждан стран Азии и Африки. Российская Федерация обещает наемникам заработок от 2000 до 4000 долларов, однако фактически они получают лишь несколько сотен долларов в качестве материальной поддержки.