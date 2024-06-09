Угрожали депортацией: РФ вынудила тысячи мигрантов и студентов воевать против Украины, — СМИ

По словам европейских источников, российские чиновники угрожают иностранцам не продлить визу, если те не согласятся подписать контракт с ВС РФ. Часть из наемников были задействованы в наступлении в Харьковской области.

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Россия вынудила тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне оккупантов в Украине. Деталями по этому поводу поделились анонимные европейские чиновники, передает Bloomberg.

В материале журналисты сообщают, что противник получил дополнительную рабочую силу для наступления в Харьковской области благодаря колоссальному количеству наемников, которых вынуждали вступать в ряды ВС РФ.

Инсайдеры поделились, что российские чиновники начали угрожать африканским студентам и рабочим со всего мира тем, что их виза не будет продлена, если они не согласятся вступить в армию.

Некоторые африканцы, которые прибыли в Россию по рабочей визе, должны были выбирать между депортацией и боевыми действиями в Украине. Часть из них выбрали для себя второй вариант, чтобы не возвращаться на родину.

"Некоторые из этих людей смогли подкупить чиновников, чтобы дальше остаться в стране и все еще избежать военной службы", — заявил анонимный европейский чиновник.

В Bloomberg продолжили, что практика использования мигрантов и студентов в войне появилась еще в начале противостояния. Этот вид вражеских военнослужащих несут на поле боя особенно высокие потери, ведь их чаще всего направляют на рискованные наступательные маневры, чтобы защитить более подготовленные подразделения.

Журналисты направили электронное письмо в Министерство иностранных дел России с просьбой прокомментировать инцидент, но там не ответили.

Всего России удалось завербовать наемников из 21 страны мира, наводят в издании данные украинской разведки. Способность Кремля мобилизовать как можно больше войск может стать существенным фактором в войне и Москва планирует извлечь из этого выгоду, подытожили в Bloomberg.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Индии арестовали вербовщиков наемников на войну против Украины. По данным Центрального бюро расследований, преступная группировка завербовала по меньшей мере 35 индусов. Их заманивали высокими зарплатами и небоевой работой.