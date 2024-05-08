В Индии арестовали вербовщиков наемников на войну против Украины

По данным Центрального бюро расследований, преступная группировка завербовала по меньшей мере 35 индусов. Их заманивали высокими зарплатами и небоевой работой.

Related video

В Индии арестовали четырех человек, которые занимались вербовкой граждан страны для участия в войне России против Украины на стороне российской армии. Об этом сообщил международный арабский информационный телеканал Al Arabiya в среду, 8 мая.

В преступную группировку входил переводчик, два ключевых "вербовщика" и лицо, которое помогало с визовыми документами и авиабилетами.

В Центральном бюро расследований Индии заявили, что преступники обманом отправляли местных мужчин воевать в составе войск России. Индусов они заманивали высокими зарплатами, обещали им небоевую работу, но когда те прибывали на территорию России, их учили пользоваться автоматами Калашникова и другим оружием перед отправкой в Украину. На сегодня точно известно о 35 таких случаях.

Правоохранители сообщили, что также продолжается расследование и в отношении других лиц, которые, вероятно, участвовали в этих противоправных действиях. Министерство иностранных дел Индии ранее заявило, что работает над освобождением примерно 20 граждан Индии из российской армии.

Напомним, 15 апреля в Министерстве обороны Великобритании заявили, что россияне продолжают искать людей по всему миру, которые были бы готовы воевать против Украины. Потенциальным желающим предлагают ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и российский паспорт.

19 марта СМИ сообщали, что РФ завербовала около 2000 тысяч непальцев. Они получили студенческие или туристические визы для въезда в Россию.