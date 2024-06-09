ВС РФ используют снаряды с "лазерным наведением", но как управлять современным боем не знают, — ISW

По словам аналитиков, которые ссылаются на военкоров РФ, военных критикуют "за отсутствие понимания управления современным боем", что в итоге привело к потерям. Утверждается также, что в районе Часового Яра применяются новые боеприпасы.

Related video

Российские войска 7 и 8 июня продолжили наступательные действия на Сиверском направлении в районе Белогоровки, Золотаревки, Выимки, Раздоловки Донецкой области. При этом их раскритиковали за тактику штурмовых действий. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 9 июня.

Российский Telegram-канал "Два Майора" сообщил, что 8 июня, что личный состав российской группировки раскритиковали за то, как они проводили штурм под Белогоровкой.

"… ряд источников костерит организаторов штурмов за отсутствие понимания управления современным боем, что привело к потерям с нашей стороны", — отмечалось в посте.

"Новые снаряды с лазерным наведением" в Часовом Яру

Часов Яр: карта боев

Российские войска недавно продвинулись в пределах восточной части Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе 8 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 8 июня, показывают, что части 98-й дивизии продвигались в микрорайоне "Канал" — крайняя восточная часть Часового Яра.

Российские военкоры сообщили о продвижении с севера, юга и центра. Но в ISW не нашли тому подтверждений. Сообщалось и о продвижении ВС РФ на 100 метров на запад в пределах Калиновки.

В российском Telegram-канале "Дневник Десантника" сообщалось, что в районе Часового Яра российские войска, возможно, применяют новые снаряды с лазерным наведением.

"Противник скулит, что на данном участке мы используем новые управляемые снаряды с лазерным наведением, пока подтвердить не могу", — говорилось в посте.

Но это единственное подобное сообщение, других публикаций о таких боеприпасах пока не было.

Авдеевка

Авдеевка: карта боев

Российские военкоры утверждают о продвижении в пределах центральной части Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки) и контроле до половины населенного пункта. Сообщалось о продвижении в районе Сокола и в его пределах. Но в ISW не нашли тому подтверждений.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что за последнюю неделю отразили почти 220 российских атак на Покровском направлении. Сообщается, что ВС РФ быстро восполняют потери и направляют наиболее подготовленные подразделения на штурм.

Донецк

В ISW сообщили о продвижении в Сладком Донецкой области в ходе усиленного механизированного штурма войск размером со взвод.

Запорожская область

Российские источники утверждали, что ВС РФ продвинулись в районе Работино, но в ISW не подтверждают.

Крынки

ВС РФ проводили безуспешные атаки 7-8 июня на небольшой тактический плацдарм ВСУ в районе Крынок Херсонской области.

Напомним, что, по данным ISW, российское командование перебрасывает операторов дронов и чеченских спецназовцев в Харьковскую область.

Также сообщалось, что в РФ заставили тысячи мигрантов и студентов воевать против Украины.