СМИ сообщили, что ВС РФ якобы зашли в Часов Яр: в ВСУ опровергли (видео)

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, российские войска сеют дезинформацию, хотя в действительности канал не переходили, но пытались сделать это уже несколько дней.

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Российские пропагандисты распространили в сети видео, на котором, как утверждается, оккупанты заходят на территорию возле домов в черте Часового Яра. Вместе с тем город продолжает оставаться под контролем украинских защитников. Такое заявление в эфире телеканала "Суспільне" сделал представитель оперативно-стратегического управления войск "Хортица" Назар Волошин.

В российских Telegram-каналах тиражируется видео, на котором ВС РФ якобы заходят в микрорайон "Новый". На опубликованных кадрах военные находятся в разрушенных зданиях.

По словам спикера ОСГВ "Хортица" подполковника Назара Волошина, текущее положение таково, что ВС РФ активизировали усилия возле города и проводят активное артиллерийское воздействие. По Часовому Яру наносятся авиационные удары. Уничтожается и городская застройка, и соседние населенные пункты, уточнил представитель ОСГВ.

Насчет распространившегося в сети видео Волошин сказал, что в действительности ВС РФ канал не переходили. Но при этом предпринимают попытки продвинуться к одноименному микрорайону уже несколько дней. Активные боевые действия, штурмы пытаются дополнить видеозаписями, не всегда подлинными.

"Дело в том, что российская пропагандистская машина уже достаточно долго и активно приобщается к этому", — сказал Волошин. При этом без каких-либо успехов на фронте пытаются усиливать свое влияние в соцсетях и публиковать видео, которые, по утверждениям, снимались несколько дней назад.

Подобные публикации, по словам спикера ОСГВ "Хортица", призваны сеять дезинформацию относительно захвата Часового Яра. На опубликованных кадрах показаны, по сути, уничтоженные здания. Здесь негде закрепиться и вести боевые действия.

"Поэтому они могут лазить по этим зданиям и показывать, что что-то захватили", — объяснил Волошин.

ВС РФ уже неделю среди крайних домов Часового Яра

По данным источников "Украинской правды" в ВСУ, российские войска предпринимают попытки закрепиться в крайних домах микрорайона "Канал" Часового Яра. Авторы публикации также ссылаются на видео, появившееся в воскресенье в Telegram-канале "Бахмутский демон".

На кадрах — люди в российской униформе перемещаются среди разрушенных домов

По данным журналистов, за прошлую неделю южные и северные пригороды Часового Яра обстреливались войсками РФ. Многие позиции были уничтожены термобарическими установками "Солнцепек". Сообщается, что, пытаясь обеспечить логистику по трассе от Бахмута до Часового Яра через поселок Хромовое под прикрытием FPV-дронов, ВС РФ начали продвигаться.

"Они начали продвигаться и накапливаться. Центр города полностью [контролируем] мы", — цитируют журналисты свои военные источники.

Напомним, что, по словам российских военкоров, ВС РФ начали применять в районе Часового Яра снаряды с "лазерным наведением". Но при этом они не знают, как управлять современным боем.

Также сообщалось, что, по данным ISW, Россия перебрасывает войска под Харьков — операторов дронов и чеченских спецназовцев для заградотрядов.